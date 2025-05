Auto usate vendute con km 'truccati' a Cremona, truffa smascherata: come l'acquirente ha scoperto l'inganno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una truffa legata alla vendita di auto usate con chilometri “truccati” è stata smascherata dai Carabinieri di Robecco d’Oglio, comune in provincia di Cremona. Tre persone sono state denunciate per truffa e falsità in atti pubblici dopo che un acquirente ha scoperto la manipolazione del contachilometri del veicolo acquistato.

La scoperta della truffa

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio nel dicembre 2023 quando un uomo della provincia di Cremona ha acquistato una berlina compatta. L’auto, proposta a poco più di 10 mila euro, aveva un chilometraggio dichiarato di circa 85 mila km. Dopo aver visionato il veicolo, l’acquirente ha versato una caparra e completato il passaggio di proprietà presso un’agenzia nella bassa Bresciana.

I sospetti e le indagini

Poco dopo l’acquisto, l’acquirente ha riscontrato problemi meccanici che hanno sollevato sospetti. Un controllo presso un’officina specializzata ha rivelato un’usura incompatibile con il chilometraggio dichiarato. Un successivo controllo tramite ACI ha confermato il sospetto: durante una revisione effettuata cinque mesi prima della vendita, il veicolo riportava oltre 250mila chilometri, mentre alla revisione successiva risultavano circa 85mila km.

Le denunce e i responsabili

Nel mese di febbraio è stata presentata la denuncia e sono partite le indagini da parte dei Carabinieri di Robecco d’Oglio. Gli investigatori hanno ricostruito i flussi di denaro e identificato i responsabili: il conto corrente su cui erano stati versati i bonifici bancari è intestato alla 59enne, mentre il numero di telefono utilizzato per i contatti era riconducibile alla figlia di 35 anni. Entrambe sono state denunciate per il loro coinvolgimento nella truffa.

Il centro revisioni sotto indagine

Inoltre, sotto indagine è finito anche un centro revisioni con sede fuori dalla provincia di Cremona, dove la revisione dell’auto era stata manipolata. Il titolare del centro è stato denunciato per falsità in atti pubblici. Il caso ha rivelato una manipolazione illecita con la manomissione del contachilometri, un metodo utilizzato per ingannare i consumatori e trarre profitto dalla compravendita di automobili usate. Maggiori dettagli su Cremona.

Fonte foto: IPA