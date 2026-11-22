Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in provincia di Bari. È di un morto e tre feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Spinazzola, vicino al confine tra Puglia e Basilicata. L’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada ribaltandosi. La vittima è un ragazzo di 17 anni, feriti gli altri tre giovani che si trovavano con lui, in gravissime condizioni il 18enne che era alla guida della vettura.

Incidente stradale a Spinazzola

L’incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di sabato 21 novembre lungo la strada provinciale 168 nel territorio di Spinazzola, in provincia di Bari. Per cause da chiarire, forse l’alta velocità, un’Alfa Romeo 147 è uscita di strada e si è ribaltata, finendo in un campo. Lo riporta Ansa.

Nello schianto è morto uno dei quattro giovani che viaggiavano a bordo dell’auto, feriti gli altri tre. La vittima è un ragazzo di 17 anni che sarebbe diventato maggiorenne tra pochi giorni.

ANSA

Un morto e tre feriti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. All’arrivo dei soccorritori per il 17enne non c’era più nulla da fare, i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere della vettura.

Ferito e in gravissime condizioni il giovane di 18 anni che era alla guida dell’auto: è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Potenza, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Meno gravi le condizioni degli altri due feriti, due ragazze, che sono uscite da sole dall’auto ribaltata.

Si indaga per omicidio stradale

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma da quanto emerso finora non sarebbero coinvolti altri veicoli. La procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale per fare chiarezza su quanto accaduto, le indagini sono affidate ai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito i quattro ragazzi, tutti di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, stavano andando a Spinazzola quando è avvenuto l’incidente. L’auto avrebbe sbandato all’altezza di una curva, forse a causa dell’alta velocità, si è ribaltata ed è finita fuori strada.