Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto per danneggiamento aggravato dopo i danni a cinque autovetture: a finire in manette un cittadino marocchino di 29 anni che è stato fermato nei giorni scorsi a Torino, nel quartiere Regio Parco, dopo aver colpito i veicoli parcheggiati in via Andreis con un martello frangi-vetro.

Torino: l’intervento nel quartiere Regio Parco

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato in seguito a una chiamata al Numero Unico di Emergenza, che segnalava una persona intenta a danneggiare le auto in sosta. Gli agenti del Commissariato di P.S. Borgo Po hanno raggiunto la zona e bloccato l’uomo, la cui descrizione corrispondeva a quella comunicata.

I danni alle auto e il martello sequestrato

Gli accertamenti hanno ricondotto al 29enne i danni complessivamente provocati a cinque autovetture parcheggiate lungo la strada a Torino. I finestrini, i deflettori e i lunotti posteriori sono stati infranti. Durante una successiva perlustrazione, gli agenti hanno trovato un martello frangi-vetro nascosto sotto un’auto e lo hanno sequestrato.

Il trasferimento in carcere

L’uomo aveva un permesso di soggiorno scaduto e risultava già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È stato accompagnato in Questura e, concluse le attività, arrestato. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato condotto alla Casa circondariale “Lorusso e Cutugno”.

IPA