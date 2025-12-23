Autobotte che trasportava Gpl esplode a Teano sulla A1, autogrill danneggiato e code per l'autostrada chiusa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È esplosa un’autobotte che trasportava Gpl sulla A1. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli, all’altezza del km 709 dell’autostrada Milano-Napoli. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco, ma anche delle pattuglie della polizia stradale e del personale sanitario. Tanta la paura per l’esplosione, molto forte, e per il boato. Il vicino autogrill è stato molto danneggiato, ma fortunatamente era già stato evacuato dopo l’incidente e risultava vuoto al momento dell’esplosione.

Incidente ed esplosione sulla A1

Un incidente si è trasformato in un’esplosione. È accaduto sulla A1, in direzione Napoli. Dopo le 17, all’altezza del chilometro 709, due mezzi pesanti si sono scontrati. Uno dei due trasportava Gpl.

L’intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale è stato non solo rapido, ma anche fondamentale per evitare che ci fossero ulteriori feriti. Infatti l’autobotte, dopo lo scontro, ha preso fuoco ed è esplosa.

Il vicino autogrill era stato prontamente evacuato e le auto distanziate il più possibile dal luogo dell’incidente, così al momento dell’esplosione c’è stata soltanto molta paura, ma tutti erano già stati messi in sicurezza.

I soccorsi e il traffico

L’incidente è avvenuto alle 17 del pomeriggio. L’intervento è stato piuttosto rapido, anche grazie alla vicinanza della sesta Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Il blocco del traffico ha causato lunghe file ed è stata necessaria la messa in sicurezza di tutti i presenti. Accanto a questo, i soccorsi giunti sul posto hanno anche distribuito acqua a chi è rimasto fermo in coda per molto tempo.

Si sono toccati picchi di traffico di 3 km di coda verso Napoli, poi leggermente sbloccati nel corso dello svolgimento delle operazioni di razionamento del traffico su altre strade. Alle 19, per esempio, è stato riaperto il tratto di A1 tra Capua e Caianello in direzione Roma, ma resta tuttora chiuso il tratto in direzione Napoli.

Sul sito ufficiale di Autostrade non è stato aggiornato dopo le 21:41 il livello di traffico nella zona colpita dall’incidente e dall’esplosione. L’invito è di evitare di passare nella zona per non incappare nel blocco della strada.

I danni all’autogrill

Fortunatamente l’autogrill era stato preventivamente evacuato, ma i danni alla struttura di Teano sono ingenti. Secondo i presenti, se non fossero intervenuti i vigili del fuoco per tempo, si sarebbe rischiata una strage.

Secondo una testimonianza, l’incidente avrebbe preceduto l’esplosione di circa 30-40 minuti. Il grave incidente aveva già bloccato tutto il traffico, ma la situazione pericolosa aveva fatto agire i soccorsi in maniera precauzionale e, a ragione, dopo circa un’ora è avvenuta la grande esplosione dell’autobotte di Gpl.