Due imprenditori sono stati denunciati e un’autobotte e un terreno sono stati sequestrati nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri Forestali a Trapani. L’indagine, condotta dal Centro Anticrimine Natura di Palermo – Distaccamento di Trapani, ha portato alla luce un caso di gestione illecita di rifiuti liquidi provenienti dalla lavorazione delle olive.

Le indagini dei Carabinieri Forestali

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è scattata durante un servizio di perlustrazione in una zona frequentemente soggetta ad abbandono di rifiuti. I militari hanno notato un uomo di 48 anni, originario di Marsala e titolare di una ditta locale, mentre si introduceva con un’autobotte in contrada Parecchiata Rizza, nel territorio di Trapani.

Scarico illecito di acque di vegetazione

Monitorando i movimenti dell’imprenditore, i Carabinieri hanno documentato come l’uomo avesse scaricato illegalmente dal proprio mezzo circa 5000 litri di rifiuti liquidi, identificati come acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive. La quantità di liquido sversato ha provocato la formazione di ruscellamenti e pozze stagnanti nell’area, aggravando la situazione ambientale già compromessa dalla presenza di altri rifiuti.

Denuncia e sequestro dei mezzi

Alla luce delle evidenze raccolte, i militari hanno proceduto a denunciare il 48enne per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e hanno posto sotto sequestro l’autobotte utilizzata per il trasporto e lo sversamento dei liquidi. L’indagine si è poi estesa all’oleificio da cui provenivano le acque di vegetazione scaricate illegalmente.

Controlli all’oleificio e ulteriori irregolarità

Giunti presso l’impianto, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di due grosse vasche destinate allo stoccaggio delle acque di vegetazione, situate su un terreno adiacente al piazzale dell’oleificio. Dal controllo delle vasche è emersa una fuoriuscita di liquido che si depositava attorno ai recipienti, disperdendosi nel terreno circostante e causando un ulteriore episodio di smaltimento illecito di rifiuti.

Seconda denuncia e sequestro del terreno

Per questi motivi, anche il titolare del frantoio è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. I Carabinieri hanno inoltre sequestrato la porzione di terreno interessata dalla dispersione delle acque di vegetazione, al fine di impedire ulteriori danni ambientali e consentire le necessarie verifiche tecniche.

