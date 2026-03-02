Autobus contro una moto a Milano in via Senato, 4 feriti nell'incidente forse causato per evitare un'auto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un autobus ha investito una moto a Milano in via Senato: nell’incidente ci sono quattro feriti, nessuno in gravi condizioni. Il motociclista 31enne è stato portato al Niguarda in codice giallo; feriti anche l’autista e due passeggeri. Testimoni parlano di una manovra per evitare un’auto, ma la dinamica è al vaglio della Polizia locale.

Incidente in via Senato a Milano, autobus e moto coinvolti

Un incidente stradale con un autobus di linea si è verificato nella mattinata di oggi – lunedì 2 marzo 2026 – in centro a Milano, in via Senato. Lo scontro è avvenuto all’altezza del civico 5, davanti all’Archivio storico (sul lato opposto della strada), in un tratto a senso unico dove è presente una corsia preferenziale per i mezzi pubblici.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pubblico avrebbe investito una moto. Alcuni testimoni hanno riferito che l’autobus della linea 94 avrebbe cercato di evitare un’auto, finendo per travolgere il motociclo. La dinamica resta da verificare: gli accertamenti sono in corso e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi.

ANSA

Saranno comunque necessari i rilievi e le verifiche delle Forze dell’Ordine per chiarire l’esatta dinamica che ha portato al sinistro tra i due mezzi.

I soccorsi e i feriti

Nell’urto sono rimaste ferite quattro persone, tutte trasportate in ospedale. Nessuna, stando alle informazioni disponibili, risulterebbe in condizioni gravi. Tra di loro anche il motociclista, un uomo di 31 anni accompagnato in codice giallo all’ospedale Niguarda.

È rimasto ferito anche il conducente dell’autobus, un uomo di 52 anni, portato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.

A bordo del mezzo sono rimasti feriti inoltre due passeggeri: una donna di 60 anni trasportata in codice giallo al Policlinico e una donna di 35 anni portata in codice verde al Fatebenefratelli.

L’incidente dopo il tram deragliato

L’incidente di via Senato arriva a pochi giorni dal grave episodio del tram deragliato a Milano venerdì 27 febbraio, tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto, in zona Porta Venezia. In quell’occasione sono morte due persone e altre 54 sono rimaste ferite.

Per il deragliamento il conducente è indagato per disastro ferroviario colposo. Sono stati eseguiti accertamenti tossicologici, risultati negativi, e sono in corso ulteriori verifiche, compresa l’analisi dello smartphone sequestrato.

La Procura dovrà chiarire le cause e verificare se i sistemi di sicurezza del Tramlink si siano attivati e in quale momento, anche attraverso i dati registrati dal dispositivo di bordo. Nei prossimi giorni è atteso anche l’interrogatorio del conducente