Autobus prende fuoco in Svizzera a Kerzers, morti e feriti nel rogo dell'autopostale: indagini sulle cause

Un autobus è stato distrutto da un incendio nel centro di Kerzers, nel Canton Friburgo, in Svizzera, causando diversi morti e numerosi feriti. Secondo diversi testimoni, il rogo sarebbe stato originato da un atto doloso: un uomo si sarebbe dato fuoco cospargendosi di benzina. L’area è stata isolata e la polizia ha avviato un’inchiesta per accertare le cause.

Autobus in fiamme a Kerzers, morti e feriti

Il grave incendio è divampato nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo nel centro di Kerzers, nel Canton di Friburgo, in Svizzera. Un autobus è stato avvolto dalle fiamme provocando almeno sei morti e diversi feriti tra i passeggeri.

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità cantonali e riportate dai media svizzeri, l’incendio è scoppiato intorno alle 18:25, mentre il mezzo autopostale si trovava nel centro della cittadina.

Cinque i feriti, dei quali almeno una persona è stata trasferita d’urgenza in ospedale con un elicottero della Rega, il servizio di soccorso aereo svizzero.

Il possibile gesto volontario

Alcuni testimoni presenti sul posto hanno raccontato scene drammatiche. Secondo quanto riportato da alcuni media svizzeri, tra cui il quotidiano Blick, circolerebbe anche l’ipotesi che l’incendio possa essere stato provocato volontariamente da un uomo all’interno del veicolo.

In uno dei video diffusi online, un testimone con il volto annerito dal fumo afferma che una persona avrebbe versato benzina all’interno dell’autobus per poi darsi fuoco. Un altro testimone avrebbe confermato una dinamica simile. Queste dichiarazioni, tuttavia, non sono state ancora verificate ufficialmente dalle autorità e restano al momento solo testimonianze da accertare, sebbene le forze dell’ordine abbiano considerato valida l’ipotesi.

Il rogo dell’autopostale in Svizzera

Subito dopo l’incendio, il luogo della tragedia è stato completamente transennato per consentire le operazioni di soccorso e le indagini tecniche. Le autorità hanno invitato la popolazione a non avvicinarsi alla zona per evitare intralci ai soccorritori e agli investigatori.

Per chiarire la dinamica dell’accaduto è stata immediatamente avviata un’inchiesta. I tecnici stanno esaminando il mezzo e raccogliendo testimonianze per stabilire se l’origine delle fiamme sia stata accidentale o se possano esserci altre cause.

Le immagini arrivate dalla cittadina svizzera mostrano un mezzo completamente avvolto dalle fiamme, con una densa colonna di fumo nero visibile da diversi punti della città. Sul posto sono intervenuti rapidamente vigili del fuoco, polizia e squadre mediche.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate sul recupero dei passeggeri e sull’evacuazione dell’area circostante per evitare ulteriori rischi. Kerzers (Chiètres in francese) è una località situata tra Berna e Friburgo, attraversata da importanti collegamenti di trasporto pubblico che servono le comunità della regione.

Le parole del presidente Parmelin

Il presidente svizzero Guy Parmelin ha commentato la tragedia di Kerzers. “Sono sconvolto e rattristato dal fatto che ancora una volta delle persone abbiano perso la vita in Svizzera in un grave incendio” ha postato su X.

“Le circostanze sono in fase di accertamento. Esprimo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime di Kerzers. E i miei pensieri sono rivolti ai feriti e ai soccorritori”.