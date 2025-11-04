Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Como per danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Un uomo di 32 anni, cittadino salvadoregno, è stato fermato dopo aver aggredito un autista di autobus e i passeggeri, minacciato gli agenti intervenuti e danneggiato il mezzo pubblico. L’episodio si è verificato in via Bellinzona, dove l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha creato scompiglio a bordo di un bus ASF.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Como è intervenuta in via Bellinzona a seguito della richiesta di aiuto da parte di un autista di autobus. L’autista aveva segnalato la presenza di un uomo straniero, visibilmente ubriaco, che brandiva una bottiglia di vetro e minacciava sia lui che i passeggeri, arrivando a infrangere il vetro del parabrezza del mezzo.

All’arrivo degli agenti, il 32enne ha assunto un atteggiamento ostile e aggressivo nei confronti delle forze dell’ordine. Ha minacciato i poliziotti e tentato di colpirne uno con un pugno. Gli agenti, per garantire la sicurezza propria e dei presenti, hanno dovuto immobilizzare l’uomo con decisione e condurlo all’interno dell’auto di servizio.

Comportamento in Questura e precedenti

Una volta giunto in Questura, il cittadino salvadoregno ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo e ostile. Ha lordato la sala accoglienza e ha proseguito con atteggiamenti minacciosi nei confronti degli agenti. Dagli accertamenti sono emersi numerosi precedenti a suo carico: minaccia, porto di oggetti atti ad offendere, danneggiamento, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, atti osceni, evasione e diffamazione. Inoltre, risultano condanne per lesioni personali, porto d’armi e un avviso orale emesso dal Questore di Como.

Le accuse e la procedura giudiziaria

L’uomo è stato arrestato per danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. È stato inoltre denunciato per minaccia, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, rifiuto di fornire le proprie generalità e getto pericoloso di cose. Dopo la notifica al Pubblico Ministero di turno, il 32enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima che si è svolto alle 11.00 di questa mattina.

IPA