Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due autocarri privi di assicurazione e con targhe non corrispondenti al numero di telaio sono stati sequestrati a Caltanissetta. Alla ditta che ha intestati i mezzi è stata comminata una multa di circa 8mila euro. L’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di controllo mirati a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Le irregolarità riscontrate sui veicoli

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta hanno fermato un autocarro intestato a una ditta di trasporti per un controllo di routine.

Durante la verifica, gli agenti hanno accertato che il numero di telaio del primo mezzo risultava associato a una targa diversa da quella esposta, configurando così una violazione amministrativa. Inoltre, il veicolo circolava senza la copertura assicurativa obbligatoria e mancava della carta di circolazione, aggravando ulteriormente la posizione della ditta.

Il secondo autocarro e il trasbordo della merce

Nel corso delle operazioni, la ditta ha inviato un secondo autocarro per effettuare il trasbordo della merce trasportata dal primo mezzo. Anche questo secondo veicolo è stato sottoposto a controllo dagli agenti della Polizia Stradale e sono state riscontrate le stesse irregolarità: circolava con una targa appartenente a un altro veicolo ed era anch’esso privo di assicurazione.

Entrambi gli autocarri sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto non conformi alle norme vigenti. La ditta di trasporti è stata sanzionata per un importo di circa 8mila euro, a causa delle gravi violazioni riscontrate durante i controlli.

L’intervento della Polizia Stradale di Caltanissetta si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità nel settore dei trasporti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade e tutelare i cittadini da comportamenti illeciti.

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