Autocisterna si ribalta sull'A14 Bologna-Taranto a San Lazzaro di Savena, conducente morto: autostrada chiusa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Drammatico incidente sull’autostrada A14, la Bologna-Taranto: giovedì 16 aprile, attorno alle ore 16, un’autocisterna si è ribaltata all’altezza del chilometro 26 nord, nel territorio di San Lazzaro di Savena. Durante la carambola, l’uomo che era al volante del mezzo pesante è morto. Il camion, che stava trasportando un grosso carico di etere, si è capovolto e il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni, mandando in tilt il traffico.

A14 Bologna-Taranto, autocisterna si ribalta a San Lazzaro di Savena: conducente morto

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco del comando di Bologna con quattro autobotti e personale N.B.C.R., oltre alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

È anche arrivato il nucleo travasi dal comando dei Vigili del fuoco di Venezia.

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L’autocisterna si è ribaltata all’altezza di San Lazzaro di Savena, nel tratto che conduce a Castel San Pietro. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Coinvolto nel sinistro anche un altro mezzo pesante.

L’autocisterna stava trasportando un grosso carico di etere, ossia un liquido infiammabile altamente pericoloso.

Traffico in tilt e lunghe code

Il tratto autostradale è immediatamente stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, così da permettere ai pompieri di operare rapidamente.

Inevitabilmente ci sono state ripercussioni sulla circolazione stradale. Si è subito creata una coda di circa 8 chilometri in direzione Bologna e una di circa 6 chilometri in direzione Taranto. Per ingannare l’attesa, c’è anche chi si è messo a giocare con la palla in un tratto chiuso della carreggiata.

Personale ASPI ha distribuito acqua agli automobilisti

A chi stava viaggiando verso Bologna, Autostrade per l’Italia ha suggerito di prendere lo svincolo di Castel San Pietro e rientrare in A14 all’altezza di San Lazzaro.

Chi invece stava procedendo verso Ancona è stato obbligato a uscire al casello di San Lazzaro. Anche sulle strade esterne alla A14 si sono creati ingorghi per i tanti mezzi che hanno abbandonato l’A14.

Il personale ASPI è giunto sul posto per distribuire acqua alle persone rimaste bloccate in coda.