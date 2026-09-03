Autogrill di Nogaredo, compra un Gratta e vinci da 5 euro del tipo Turista per sempre e vince quasi 2 milioni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una semplice sosta in autostrada si è trasformata in una fortuna da quasi 2 milioni di euro. È successo all’area di servizio Nogaredo Ovest, lungo l’Autostrada del Brennero, dove un automobilista ha acquistato un Gratta e Vinci da 5 euro del tipo Turista per Sempre. Il biglietto gli ha regalato 300mila euro subito, un assegno mensile da 6mila euro per vent’anni e un bonus finale da 100mila euro.

Gratta e Vinci da 5 euro, la vincita milionaria a Nogaredo

Una sosta all’Autogrill di Nogaredo Ovest, in Trentino, probabilmente una o una delle tante tante pause durante un viaggio.

Un automobilista, diretto verso Sud lungo l’Autostrada del Brennero, in direzione del lago di Garda, Verona o Modena, si è fermato nell’area di servizio compresa tra i caselli di Rovereto Nord e Rovereto Sud. Cosa che ha cambiato la sua vita.

Qui, infatti, ha deciso di acquistare un biglietto della fortuna da 5 euro, un Gratta e Vinci “Turista per Sempre”: una scelta che, nel giro di pochi istanti, si è trasformata in una vincita da quasi 2 milioni di euro.

Mistero sul fortunato vincitore

Non è noto se comprare biglietti della lotteria istantanea fosse per il fortunato una consuetudine o se, quella volta, avesse semplicemente deciso di tentare la sorte. Quel che è certo è che il viaggio in A22 se lo ricorderà per sempre.

Come da prassi, non sono state fornite indicazioni sull’identità della persona che ha centrato la vincita.

Resta quindi sconosciuto il nome dell’automobilista che, durante una pausa all’area di servizio Nogaredo Ovest, ha trovato sotto la patina argentata del Gratta e Vinci una delle combinazioni più fortunate possibili.

Vincita da 2 milioni di euro: come viene pagata

La vincita non consiste in un unico versamento immediato. Il premio massimo previsto dal biglietto “Turista per Sempre” viene infatti distribuito in tre diverse componenti.

Al vincitore spettano 300mila euro subito, ai quali si aggiungono 6mila euro al mese per i successivi 20 anni. Al termine del periodo è inoltre previsto un bonus finale di 100mila euro.

Una formula che porta il valore complessivo del premio a quasi 2 milioni di euro. Una cifra decisamente fuori dall’ordinario per un biglietto costato soltanto 5 euro.