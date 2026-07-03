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È scattata una denuncia per truffa a Sora: un uomo residente in provincia di Latina è stato accusato di aver approfittato di una situazione di emergenza per ottenere denaro e dati sensibili da una vittima che aveva richiesto assistenza stradale.

La dinamica della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il caso è emerso a seguito di una denuncia-querela presentata presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora. La vittima, un cittadino residente nella città volsca, si è rivolta alle forze dell’ordine dopo essere stato raggirato durante una richiesta di soccorso stradale.

L’episodio si è verificato mentre la vittima si trovava in autostrada e aveva urgente bisogno di un carro-attrezzi. Per ottenere assistenza, l’uomo ha contattato una società con sede in Piemonte, individuata tramite una ricerca online. L’interlocutore, che avrebbe dovuto attivare la procedura di soccorso, ha richiesto una cauzione di 300 euro e, sfruttando la situazione di emergenza, è riuscito a farsi fornire sia il numero della carta di credito sia il codice di sicurezza.

Il tentativo di frode e l’intervento della banca

Dopo aver condiviso i dati richiesti, la vittima ha ricevuto una comunicazione dalla propria banca, che lo informava del blocco della carta per motivi di sicurezza. L’istituto aveva infatti rilevato vari tentativi di accesso considerati fraudolenti. Nel frattempo, il carro-attrezzi promesso non è mai arrivato sul luogo dell’incidente, lasciando l’uomo senza assistenza e con la consapevolezza di essere stato vittima di una truffa.

L’indagine e la denuncia

Gli agenti del Commissariato di Sora hanno ricostruito la vicenda e sono risaliti all’identità dell’indagato, un uomo residente in provincia di Latina già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati alla falsificazione di polizze. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di truffa.

Approfondimenti e consigli utili

La vicenda accaduta a Sora rappresenta un monito per tutti coloro che si trovano in situazioni di difficoltà su strada: è fondamentale verificare l’affidabilità delle società di soccorso e non fornire mai dati bancari a interlocutori non verificati. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente le forze dell’ordine o la propria banca per segnalare eventuali anomalie.