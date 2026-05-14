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È stato evitato un grave incidente nella mattinata del 2 maggio scorso, quando una pattuglia della Polizia Stradale ha fermato un’autovettura che procedeva in contromano nel tratto autostradale tra Padova est e Venezia. L’operazione, resa possibile dalla collaborazione tra le forze dell’ordine e la concessionaria autostradale, ha permesso di scongiurare conseguenze potenzialmente drammatiche per gli automobilisti in transito.

Intervento tempestivo dopo numerose segnalazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato a seguito delle numerosissime segnalazioni ricevute dal Centro Operativo di Padova da parte di utenti preoccupati. Questi ultimi avevano notato un veicolo che viaggiava in senso opposto rispetto al normale flusso di traffico sull’autostrada tra Padova est e Venezia. La situazione ha richiesto un intervento immediato per evitare incidenti e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Attivato il protocollo “Safety car” e chiusi gli accessi

La Polizia Stradale, in stretta collaborazione con la Sala Radio della Concessionaria Autovie Venete, ha attivato il protocollo d’intervento denominato “Safety car”. Questo ha comportato l’interdizione degli accessi all’autostrada nel tratto interessato, impedendo così ad altri veicoli di entrare nella zona di pericolo. Contestualmente, sono stati utilizzati i pannelli a messaggio variabile per segnalare il rischio agli automobilisti già presenti in autostrada.

Rallentamento del traffico e supporto degli Ausiliari della Viabilità

Per aumentare la sicurezza e la visibilità della pattuglia della Polizia Stradale, sono intervenuti anche gli Ausiliari della Viabilità della Concessionaria. Grazie a questa sinergia, è stato possibile attuare un rallentamento graduale della velocità dei veicoli in transito, riducendo così il rischio di incidenti e facilitando l’intercettazione dell’auto in contromano.

Localizzazione e blocco del veicolo nei pressi di Vigonza

Il Centro Operativo Polizia Stradale Veneto di Padova ha localizzato l’autovettura nei pressi del Comune di Vigonza (PD), mentre si avvicinava progressivamente. Gli operatori hanno quindi allertato sia la Polizia Stradale sia gli Agenti Ausiliari presenti sul posto, che sono intervenuti con prontezza per gestire la situazione.

Conducente in stato confusionale portato in sicurezza

Gli agenti sono riusciti a rallentare il traffico, intercettare il veicolo e condurre il conducente, che è risultato da subito in stato confusionale, nella più vicina piazzola di sosta. Questa manovra ha permesso agli altri viaggiatori di riprendere il viaggio in sicurezza, evitando così possibili incidenti e garantendo la tutela di tutti gli utenti della strada.

Conclusione e importanza della collaborazione

L’episodio, avvenuto tra Venezia e Padova, sottolinea l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine, concessionarie autostradali e cittadini. Grazie alla tempestività delle segnalazioni e all’efficacia del protocollo d’intervento, è stato possibile evitare una potenziale tragedia sulle strade venete.

IPA