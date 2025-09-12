Automobilista rapinato sulla Statale 16 tra Foggia e Cerignola, terrore in strada e ladri in fuga con l'auto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Quattro malviventi hanno bloccato e rubato una Mercedes sulla Statale 16, tra Foggia e Cerignola, dopo aver costretto il conducente a scendere. L’episodio scioccante, ripreso da altri automobilisti, ha riacceso la preoccupazione per le rapine d’auto e altri atti di delinquenza, molto frequenti nella stessa zona.

Rapina choc tra Foggia e Cerignola

L’episodio criminoso è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 settembre, nel tratto della Statale 16 compreso tra Foggia e Cerignola.

Quattro individui a bordo di un’auto di grossa cilindrata hanno bloccato una Mercedes, minacciandone il conducente – con tutta probabilità armati – e costringendolo a fermarsi in piena carreggiata.

Il furto è avvenuto sulla Statale 16 tra Foggia e Cerignola

In pochi istanti uno dei rapinatori ha strattonato l’automobilista fuori dal veicolo, si è seduto al posto di guida ed è fuggito con l’auto.

I video degli altri automobilisti

L’intera sequenza, durata soltanto qualche minuto, è stata filmata da altri automobilisti increduli, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire.

L’episodio ha inevitabilmente riportato alla memoria altri raid criminali simili, quando bande organizzate assaltavano regolarmente mezzi pesanti e vetture di lusso lungo lo stesso asse viario, diffondendo paura tra chi percorreva quella tratta.

I precedenti sulla Statale 16

Le cronache locali sono ricche, infatti, di episodi similari. Un esempio piuttosto recente è quello avvenuto a maggio con protagonisti due giovani di Cerignola, Matteo Cirulli e Matteo Pio Compierchio. I due soggetti, rispettivamente 20 e 24 anni, furono arrestati dopo un inseguimento terminato nelle campagne di Canne della Battaglia.

Già noti alle forze dell’ordine, furono accusati di furto, ricettazione, resistenza e possesso di arnesi da scasso. Secondo la ricostruzione, insieme a un complice, avrebbero sottratto un’auto a Noicattaro, fuggendo poi lungo la Statale 16 fino all’intervento risolutivo delle forze dell’ordine.

Un altro episodio risale al 19 dicembre 2024, quando un uomo di Cerignola a bordo di una Ford S-Max non si fermò a un posto di blocco della Guardia di Finanza nei pressi di Trani.

Ne scaturì un inseguimento ad alta velocità durato circa mezz’ora, concluso tra Giovinazzo e Bitonto grazie all’intervento della Guardia di Finanza e di altre pattuglie. Durante la fuga, l’auto provocò un incidente che coinvolse tre veicoli.

Nel mezzo in fuga fu rinvenuto un ingente carico di olio d’oliva di dubbia provenienza. L’uomo venne arrestato in flagranza di reato.