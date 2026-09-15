Autopsia conferma che Noemi Impellizzeri era già morta prima dell'incendio, cosa non torna nel caso di Riposto

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Noemi Impellizzeri era già morta prima che nella sua abitazione di via Circumvallazione, a Riposto (Catania), scoppiasse un incendio. C’è di più: all’interno delle narici e della trachea della 34enne non erano presenti tracce di fumo. Sono i primi risultati, quelli più superficiali, dell’autopsia condotta sul corpo della donna trovata cadavere il 23 agosto da Tony Proietto, secondo il suo racconto, che quando arrivò in piena notte in quella casa trovò Noemi impiccata ma non notò principi di incendio all’interno. L’ipotesi, ora, è che qualcuno si sia introdotto tra quelle mura dopo l’arrivo di Proietto.

Noemi Impellizzeri era già morta prima dell’incendio

L’indiscrezione è stata portata al pubblico martedì 15 settembre durante la puntata di Verità Nascoste. A rivelarla è stata l’inviata Carmen La Gatta, in collegamento da Riposto (Catania).

Secondo il medico legale di parte, consulente della famiglia di Noemi Impellizzeri, i rilievi superficiali condotti sul corpo della 34enne avrebbero rivelato che la donna era già morta prima che nella sua abitazione scoppiasse l’incendio.

A dimostrarlo sarebbe l’assenza di tracce di fumo nella trachea e nelle narici di Noemi. Il medico legale incaricato dalla Procura, tuttavia, presenterà una relazione finale che conterrà informazioni più dettagliate e approfondite.

Questi primi dati lasciano spazio all’ipotesi di una doppia incursione nell’abitazione della donna, prima e dopo l’arrivo di Tony Proietto in via Circumvallazione, allarmato – secondo il racconto dell’uomo, per ora l’unico indagato – dai lunghi silenzi dell’amica.

L’ipotesi sul giallo di Riposto

Se Noemi era già morta prima dell’incendio, l’ipotesi è che il presunto assassino abbia in un primo tempo simulato il suicidio della 34enne, poi si sarebbe allontanato dall’abitazione.

In quel lasso di tempo potrebbe essere arrivato Proietto, avrebbe scoperto il cadavere senza tracce di incendio né fumo all’interno della casa, e si sarebbe successivamente allontanato in preda al panico. Proietto, ricordiamo, ha sempre raccontato di aver tentato di telefonare al fratello e alla sorella della ragazza, senza risultati, per poi non trovare le parole per riferirlo alla madre di Noemi che nel frattempo lo aveva chiamato.

In quel momento il presunto killer sarebbe tornato in scena, approfittando dell’allontanamento di Proietto, per appiccare l’incendio all’interno della casa.

La versione di Tony Proietto

L’avvocato di Proietto, Ivan Siragusa, precisa che “si parla di omicidio come ipotesi subordinata“, in quanto “non abbiamo elementi” che suggeriscano l’ipotesi, appunto, dell’omicidio, tesi sostenuta “dalla famiglia di Noemi”. Il suo assistito ha ribadito di essere estraneo ai fatti.

Ai carabinieri, ai quali ha consegnato il suo telefono, ha riferito di aver visto per l’ultima volta Noemi Impellizzeri il venerdì 21 agosto, quando la ragazza lo ha raggiunto a Giarre (Catania), paese nel quale risiede, accompagnata da un amico in auto. La ragazza avrebbe voluto fermarsi a dormire dall’amico, ma Proietto le avrebbe proposto di mantenere le distanze in quanto, essendo sposato, la loro frequentazione era diventata oggetto di pettegolezzo da parte dei residenti.

Quindi Proietto avrebbe riaccompagnato Noemi a Riposto. In piena notte, intorno alle 4:30, Noemi lo avrebbe videochiamato e gli avrebbe annunciato la sua intenzione di togliersi la vita con una corda. L’uomo, sempre stando alla sua versione, non si sarebbe preoccupato in quanto la 34enne sarebbe stata solita parlare di suicidio. Da quel momento l’uomo non l’avrebbe più vista né sentita fino al 23 agosto, quando – preoccupato per l’assenza e i silenzi – ha raggiunto Riposto per poi trovare la donna impiccata. Sin dall’inizio della vicenda, Proietto sostiene la tesi del suicidio.