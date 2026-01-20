Autopsia di Annabella Martinelli conferma il suicidio, cancellati i dubbi sulle pizze e il messaggio d'addio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’autopsia condotta sul corpo di Annabella Martinelli fuga ogni dubbio: è stato un suicidio. La 22enne era scomparsa da Teolo (Padova) il 6 gennaio ed è stata ritrovata cadavere il giorno 15, impiccata ad un albero, con un cerotto sulla bocca e biglietti di addio nello zaino. Come riporta Ansa, si attende ora il nulla osta da parte del sostituto procuratore Martina Varagnolo per procedere con i funerali della ragazza.

Cosa emerge dall’autopsia di Annabella Martinelli

Nella tarda sertata di martedì 20 gennaio sono arrivate le prime notizie dall’autopsia condotta sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa il 6 gennaio dal Padovano e ritrovata cadavere il 15 gennaio.

Ansa riporta che il corpo non presenta segni di violenza, un dettaglio che fuga ogni dubbio sulle circostanze che hanno portato alla morte della giovane studentessa di Giurisprudenza.

Come annunciato anche da Gianluigi Nuzzi a Dentro La Notizia, quello di Annabella Martinelli è stato un suicidio. A insospettire gli inquirenti erano alcuni dettagli emersi dopo il ritrovamento del cadavere.

La 22enne è stata trovata impiccata con un cerotto in bocca e all’interno del suo zaino erano presenti dei bigliettini d’addio. Inoltre, la sera della scomparsa aveva acquistato due pizze, una bottiglietta d’acqua e una bibita.

Attesa per i funerali di Annabella Martinelli

Come riportato da Ansa in queste ore si attende la firma del sostituto procuratore Martina Varagnolo, titolare dell’inchiesta aperta dalla Procura di Padova, per il nulla osta che consentirà di procedere con i funerali della ragazza.

Come noto, nel periodo precedente alla scomparsa la ragazza era afflitta da una sofferenza dovuta alla fine di una relazione, una condizione che aveva rallentato il suo rendimento all’università.

I dubbi prima dell’esame autoptico

Come anticipato, il giorno della scomparsa – 6 gennaio – Annabella Martinelli era stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza a Teolo (Padova) e nella stessa notte era stata avvistata da una ragazza lungo la strada da Villa di Teolo a Teolo.

La ragazza, una 19enne, l’aveva notata mentre spingeva a piedi la sua bicicletta viola a bordo strada, lungo una curva, e le aveva offerto un passaggio. Annabella Martinelli, però, aveva rifiutato. Gli occhi elettronici del piccolo centro abitato l’avevano immortalata a bordo della sua citybike viola mentre trasportava due pizze nel cestino posteriore.

Il fatto che si trattasse di due porzioni di cibo aveva sollevato molti dubbi sulla possibilità di un incontro con un’altra persona. Anche lo psichiatra Diego De Leo, intervistato dal Corriere della Sera, non aveva escluso la possibilità di un incontro, ma aveva ricordato che il suicidio nasce principalmente da un “tumulto emozionale” che rende quasi impossibile la predizione.

“Nemmeno noi studiosi riusciamo a prevedere se un dato comportamento porterà a una fine drammatica”, aveva aggiunto De Leo. Un altro dettaglio fonte di tante domande è stato quel cerotto presente sulla bocca di Annabella al momento del ritrovamento: per gli inquirenti potrebbe rappresentare un tentativo da parte della ragazza di dare “compostezza al suo volto”, ma lo psichiatra non esclude che quella scelta sia nata dalla volontà di “favorire l’asfissia“.

Infine, tante sono state le speculazioni sull’attività social di Annabella Martinelli, ora per l’ultimo post pubblicato su Threads il 10 ottobre 2025 – “Questa non è la pace che conoscevo”, un possibile riferimento al “piano di pace” di Trump tra Israele e Palestina, dato che la 22enne non mancava di commentare i fatti del mondo – e ora per una discussione animata con un utente. Non è emersa, per ora, un’ipotesi investigativa in questa direzione.

