Autopsia su Anastasia Trofimova conferma le cause del decesso a Villa Pamphili, com'è morta la 29enne

L’autopsia effettuata sul corpo di Anastasia Trofimova ha confermato le cause del decesso della 29enne trovata morta a Villa Pamphili a Roma assieme alla figlia Andromeda: la ragazza sarebbe stata strangolata, circostanza già accertata per la bimba. Il principale sospettato è Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

L’esito dell’autopsia su Anastasia Trofimova

Anche Anastasia Trofimova, come la figlia Andromeda, sarebbe stata strangolata. È quanto emerso dalla relazione del dottor Vincenzo Arena, specialista in Anatomia Patologica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma medico legale, che Lapresse ha avuto modo di visionare.

La relazione integra la consulenza medico forense effettuata dal dottor Gerardo De Masi.

I corpi di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda sono stati ritrovati a Villa Pamphili sabato 7 giugno.

Cosa dice la relazione dell’autopsia su Anastasia Trofimova

“Gli approfondimenti istopatologici”, si legge nella relazione, “hanno evidenziato stravasi ematici in alcuni dei prelievi effettuati in corrispondenza dei tessuti molli anteriori del collo e, nello specifico, nei prelievi attribuibili alle aree anatomiche peri-ioidea e tiroidea”.

Nel testo si sottolinea che questi “reperti si riscontrano con una certa frequenza, nella comune pratica forense, nei casi di lesività prodotta da pressione ab estrinseco sulle regioni del collo”.

La consulenza precisa inoltre che “allo stato degli accertamenti specialistici medico-legali attualmente svolti, non sono emersi ulteriori elementi biologici riconducibili a una morte per cause naturali di Trofimova”.

Il principale sospettato è Francis Kaufmann alias Rexal Ford

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, 46 anni, è il cittadino americano accusato del duplice omicidio. Il test del dna ha confermato che l’uomo, compagno di Anastasia Trofimova, era anche il papà della piccola Andromeda.

Kaufmann, conosciuto anche con il nome Rexal Ford, è stato arrestato nel mese di giugno sull’isola greca di Skiathos ed è poi rientrato in Italia dopo l’estradizione. Il cittadino americano è attualmente detenuto in regime di isolamento nel carcere di Rebibbia a Roma.

Francis Kaufmann ha deciso di revocare il mandato al suo avvocato, dichiarando in udienza di volersi difendere personalmente. Tale pratica, consentita negli Stati Uniti d’America, non è prevista però nel nostro Paese. Per questo motivo la Procura ha nominato per lui un nuovo avvocato difensore d’ufficio.