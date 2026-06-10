Autopsia su Gianluca Ibarra Silvera, omicidio alla stazione di Milano Certosa con 34 coltellate alle gambe

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Gianluca Ibarra Silvera sarebbe morto a seguito di 34 coltellate, una delle quali l’ha colpito sull’arteria femorale causando una copiosa emorragia: lo stabilisce l’autopsia condotta sul corpo del 22enne ucciso presso la stazione di Milano Certosa. Per il suo omicidio sono stati arrestati due giovani, Jefferson Smit Echevarra Verano, peruviano di 19 anni, e Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni. I due farebbero parte dei Latin Kings, presunta gang di giovanissimi che da tempo avrebbe il controllo dello scalo.

Cosa dice l’autopsia

La notizia è riportata da Repubblica. Secondo i primi dati dall’autopsia eseguita sul corpo di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne è stato raggiunto da 34 coltellate inferte sulle gambe.

Uno dei fendenti ha colpito l’arteria femorale, causando nel giovane una copiosa emorragia. Sarebbe questa, secondo il medico legale, la causa della morte del giovane.

ANSA

Le indagini da parte della squadra mobile non si fermano: gli inquirenti stanno cercando di identificare tutti i 17 componenti della gang dei Latin Kings, che – scrive Repubblica – da tempo traccerebbe il controllo della stazione di Milano Certosa, dove si sono svolti i fatti.

Secondo una prima ipotesi degli inquirenti, Gianluca Ibarra Silvera sarebbe stato ucciso perché scambiato per un membro di una gang rivale, ma in realtà il 22enne non era legato ad alcuna realtà criminale.

L’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera

I fatti risalgono al 26 maggio. Gianluca Ibarra Silvera si trovava presso la stazione di Milano Certosa insieme al fratello Gianfranco e un altro amico quando, alle 22:15, il gruppo sarebbe stato preso di mira da una comitiva di circa 17 giovanissimi.

Gli aggressori avrebbero provocato i tre facendo rotolare verso di essi delle bottiglie di vetro, poi sarebbe scattata l’aggressione: ad avere la peggio, tra insulti e minacce, è stato proprio il 22enne, che dopo essere stato accoltellato è stato gettato in un’intercapedine tra i binari.

I due arresti per i fatti della stazione di Milano Certosa

Nel frattempo due componenti dei Latin Kings sono stati catturati. Jefferson Smit Echevarra Verano ha 19 anni e, secondo gli investigatori, sarebbe il responsabile di almeno quattro coltellate. Il giovane è in carcere con l’accusa di omicidio premeditato.

Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni, avrebbe tentato la fuga in Spagna ma sarebbe stato catturato su un autobus alla stazione di Bardonecchia (Torino). Entrambi si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere.