Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si è conclusa l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro ed è arrivata la conferma: si è ucciso sparandosi un colpo alla testa. L’arma utilizzata è la sua Ruger 380, regolarmente detenuta. I medici legali hanno escluso segni di lesioni vitali riconducibili a terzi sul corpo. Intanto, a Grosseto, dove è stato aperto il fascicolo per istigazione al suicidio, si continua a indagare. Ci vorrà tempo però per ottenere i primi risultati, ma la Procura nazionale antimafia è intenzionata ad attivare un coordinamento tra procure: quella di Grosseto, l’Antimafia di Firenze e l’Antimafia di Caltanissetta.

Conclusa l’autopsia: 9 ore di analisi

Sarebbe durata circa nove ore l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro, alla conclusione della quale arriva la conferma sulla causa e sulla finestra temporale. Si è tenuta venerdì 27 novembre presso l’Istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze di fronte anche al consulente della famiglia Marco Di Paolo, agli uomini della Scientifica e ai carabinieri del Ris.

L’esame avrebbe confermato l’ipotesi iniziale di suicidio. Le dottoresse Beatrice Defraia e Andrea Paterna hanno escluso segni di violenza o altre lesioni riconducibili a terzi.

Arriva anche la conferma della finestra temporale del decesso, avvenuto verosimilmente tra la notte di venerdì e sabato con un colpo esploso dalla Ruger 380 alla tempia.

Inchiesta per istigazione al suicidio

Intanto la Procura di Grosseto tiene aperto il fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti. Si indaga, raccogliendo testimonianze di familiari e conoscenti, per arrivare a dare una risposta definitiva.

Restano anche sotto sequestro, per accertamenti tecnici, i supporti informatici, tra cui l’hard disk indirizzato alla Procura di Caltanissetta, le lettere lasciate dall’ex prefetto e ovviamente la pistola che l’uomo avrebbe impugnato con la mano destra.

Visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della tenuta, che, come ricostruisce Il Messaggero, mostrerebbero De Gennaro fermarsi ad accarezzare i propri cani poco prima di entrare nella dependance.

La camera ardente e i funerali

Il corpo ha lasciato Firenze scortato dalla Polizia Stradale alla volta di Roma intorno alle 19. La camera ardente sarà allestita nella cappella della Scuola superiore di polizia dalle ore 9:00 alle 17. I funerali invece si terranno lunedì alle ore 12:00 nella basilica di Santa Maria degli Angeli. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Per ora sono solo queste le personalità confermate ai funerali: Giorgia Meloni non ha ancora confermato la sua presenza a causa dell’incontro in concomitanza a Palazzo Chigi con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. È in dubbio anche la presenza di Ignazio La Russa per impegni a Milano, mentre il presidente della Camera Lorenzo Fontana avrebbe delegato il vicepresidente Giorgio Mulè. Saranno invece presenti i ministri Crosetto, Piantedosi, Tajani e la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo.

Assenti Matteo Salvini e Roberto Vannacci, che si troveranno a Bruxelles, e Maurizio Lupi, fuori da Roma. Tra i leader dell’opposizione ha confermato la sua presenza solo Carlo Calenda, perché Matteo Renzi sarà all’estero, mentre Fratoianni e Bonelli si troveranno a Genova per le vicende legate al G8. Incerta la presenza di Elly Schlein e di Giuseppe Conte, quest’ultimo citato direttamente nelle lettere di addio di De Gennaro.