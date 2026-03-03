NOTIZIE
Temi Caldi:

Autopsia sul bimbo col cuore bruciato esclude lesioni da espianto, smentita ipotesi dell'errore già a Bolzano

L’autopsia sul cuore trapianto al piccolo Domenico Caliendo non avrebbe evidenziato lesioni provocate dall’espianto avvenuto a Bolzano

Pubblicato:

cardarelli antonio

Antonio Cardarelli

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’autopsia sul bambino col cuore bruciato non ha evidenziato alterazioni o lesioni riconducibili all’espianto avvenuto a Bolzano. Dalle prime indiscrezioni emerse dall’esame autoptico su Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di cuore a Napoli, non ci sarebbero quindi lesioni sull’organo, a differenza di quanto sarebbe emerso da alcune testimonianze. Domani alle 15 a Nola si terranno i funerali del piccolo Domenico.

Notizia in aggiornamento

autopsia-cuore-bruciato-bolzano ANSA

Leggi anche

Ford

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo