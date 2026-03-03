Autopsia sul bimbo col cuore bruciato esclude lesioni da espianto, smentita ipotesi dell'errore già a Bolzano
L’autopsia sul cuore trapianto al piccolo Domenico Caliendo non avrebbe evidenziato lesioni provocate dall’espianto avvenuto a Bolzano
L’autopsia sul bambino col cuore bruciato non ha evidenziato alterazioni o lesioni riconducibili all’espianto avvenuto a Bolzano. Dalle prime indiscrezioni emerse dall’esame autoptico su Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di cuore a Napoli, non ci sarebbero quindi lesioni sull’organo, a differenza di quanto sarebbe emerso da alcune testimonianze. Domani alle 15 a Nola si terranno i funerali del piccolo Domenico.
