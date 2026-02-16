Autopsia sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera, lividi non sarebbero compatibili con la caduta dalle scale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’autopsia sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera indica che i lividi non sarebbero compatibili con una caduta dalle scale: le lesioni, secondo gli inquirenti, sarebbero riconducibili a colpi ripetuti. La madre è in carcere per omicidio preterintenzionale, mentre il compagno è indagato per lo stesso reato. Si indaga su tempi e dinamica del decesso.

Bordighera, cosa emerge dall’autopsia

Si infittisce il quadro investigativo attorno al caso di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera tra l’8 e il 9 febbraio.

L’autopsia eseguita all’ospedale di Sanremo dal medico legale Francesco Ventura avrebbe confermato un elemento chiave: le ecchimosi riscontrate sul corpo della bimba non sarebbero compatibili con una semplice caduta accidentale, come sostenuto dalla madre.

ANSA

Già durante una prima ricognizione esterna, il medico intervenuto aveva notato lividi ed ematomi sospetti. L’esame, durato circa due ore e mezza, avrebbe evidenziato un quadro clinico grave, con segni di lesioni diffuse su più parti del corpo.

Nel dettaglio, il quadro clinico ha mostrato una lesione cranica che potrebbe aver causato un versamento ematico e la conseguente emorragia cerebrale. Oltre a ciò, sono state rilevate ferite diffuse su gambe, addome, schiena e sul labbro superiore.

Com’è morta la bimba

Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, le ferite sarebbero il risultato di colpi ripetuti, inferti in un arco temporale non limitato alle ore immediatamente precedenti il decesso.

Il dettaglio contrasterebbe con la versione fornita dalla madre, Manuela Aiello, 42 anni, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

La donna avrebbe parlato, in diverse occasioni, di una bambina “vivace” e soggetta a frequenti cadute, arrivando a citare un episodio sulle scale o una possibile caduta dalla culla.

La versione della madre

Le indagini sulla morte della piccola Beatrice hanno portato inoltre all’iscrizione nel registro degli indagati di un secondo soggetto, Emanuel Iannuzzi, compagno di Manuela Aiello. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la bambina sarebbe deceduta intorno a mezzanotte proprio nell’abitazione dell’uomo a Perinaldo, dove la famiglia aveva trascorso il fine settimana.

La madre avrebbe inizialmente tentato di occultare l’identità del convivente e gli spostamenti effettuati. Il giudice ritiene che la donna abbia viaggiato il lunedì mattina con la figlia già morta in auto, per poi inscenare il ritrovamento e la richiesta di soccorsi solo una volta rincasata.

Secondo l’ordinanza del Gip Massimiliano Botti, la bambina era deceduta da sei-otto ore al momento in cui è stata messa in auto. Il giudice ritiene inverosimile che la madre non si sia accorta della morte durante gli spostamenti tra la vettura e la culla.

Ulteriori sospetti derivano dal ritardo di sette minuti nel chiamare i soccorsi una volta rincasata e dalla successiva telefonata al 118, in cui la donna avrebbe finto di essersi “appena svegliata”.