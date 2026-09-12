Autorizzato l'abbattimento di un lupo in Alto Adige, la Lav denuncia il "metodo Fugatti": è il terzo caso

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La Provincia Autonoma di Bolzano ha autorizzato l’abbattimento di un lupo che si trova nei territori di Ultimo e Castelbello-Ciardes. Il decreto è stato firmato l’11 settembre. L’iniziativa ha subito scatenato le proteste delle associazioni a tutela della vita degli animali, tra cui la LAV che, nella persona del responsabile Massimo Vitturi, parla di “metodo Fugatti” e condanna “sadici e inetti amministratori inadeguati al ruolo”.

Autorizzato l’abbattimento di un lupo

Come anticipato, la Provincia Autonoma di Bolzano ha autorizzato l’abbattimento di un lupo che vive nei territori di Ultimo e Castelbello Ciardes.

Come riporta Il Dolomiti, il documento è stato firmato venerdì 11 settembre. Si tratta del terzo prelievo disposto nel 2026.

La decisione dell’amministrazione locale è stata presa a seguito delle predazioni segnalate da alcuni allevatori nelle malghe – aziende agricole stagionali – di Ultimo, dove tra 15 giugno e l’8 settembre sono stati registrati 4 caprini e 22 ovini dispersi o uccisi.

Questa decisione ha scatenato le proteste delle associazioni per la difesa degli animali, come la LAV e Io Non Ho Paura Del Lupo.

La LAV parla di “metodo Fugatti”

In un comunicato diffuso sul sito ufficiale, la Lega AntiVivisezione – attraverso una dichiarazione del responsabile Massimo Vitturi – accusa la Provincia di Bolzano di aver adottato il “metodo Fugatti”, presidente della Provincia Autonoma di Trento in quota Lega, noto alle cronache per la sua politica sull’abbattimento degli orsi.

Secondo Vitturi, la Provincia Autonoma di Bolzano emulerebbe Fugatti anche nella scelta di pubblicare decreti “in orari e giornate individuati con il preciso intento di impedire il ricorso al Tar delle associazioni”. La LAV accusa il decreto di “soddisfare le richieste degli allevatori altoatesini, gli unici in tutta Italia che non vogliono utilizzare gli strumenti di prevenzione delle predazioni da lupo”.

Ancora, l’associazione parla di “far west istituzionale” e annuncia l’intenzione di “sollevare il caso in Europa per violazione della Convenzione di Aarhus“.

Cos’è la Convenzione di Aarhus

Come si legge nel testo pubblicato da Isprambiente, la Convenzione di Aarhus (1998) garantisce ai cittadini il diritto di vivere in un ambiente sano.

Per tutelarlo, stabilisce tre pilastri fondamentali: l’accesso libero alle informazioni ambientali senza obbligo di motivazione, la partecipazione attiva del pubblico ai processi decisionali e il diritto di ricorso alla giustizia in materia ambientale.

Le proteste di Io Non Ho Paura Del Lupo

Come riportato in una nota pubblicata sui social, l’associazione Io Non Ho Paura Del Lupo ha espresso “dubbi sull’iter tecnico e procedurale seguito per l’adozione di questi provvedimenti”.

Si tratta del terzo esemplare abbattuto in Alto Adige in tutto il 2026. L’ultimo decreto è stato firmato soltanto il 28 agosto per un lupo a Marebbe.