Autostrada A20 Messina-Palermo chiusa per maxi tamponamento tra Milazzo e Rometta, traffico in tilt e disagi

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L’autostrada A20 Messina-Palermo è rimasta bloccata per un maxi tamponamento in galleria avvenuto tra Milazzo e Rometta che ha visto coinvolti circa 80 mezzi tra automobili, furgoni e mezzi pesanti. Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche la Polizia e il 118. In base alle prime informazioni sul sinistro, non risultano esserci feriti gravi.

Dov’è avvenuto il maxi tamponamento sull’A20 Messina-Palermo

Sull’autostrada A20 Messina-Palermo si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti.

L’incidente è avvenuto nella galleria Villafranca, nella corsia di marcia verso Palermo, tra Milazzo e Rometta, nel Messinese.

ANSA

Autostrada A20 Messina-Palermo chiusa al traffico per incidente

La circolazione autostradale sull’A20 Messina-Palermo è stata completamente bloccata per permettere lo svolgimento delle operazioni per la gestione dell’emergenza, particolarmente complessa, e l’evacuazione dei convolti all’interno della galleria.

Il consorzio autostradale ha precisato che l’autostrada A20 Messina-Palermo è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Rometta e Milazzo “a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata, che rende il fondo stradale estremamente scivoloso e pericoloso”.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto alle ore 8,45 del mattino di martedì 17 marzo per mettere in sicurezza l’intera area. Impegnate diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli coinvolti nell’incidente e mettere in sicurezza i serbatoi.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche la Polizia per la gestione della viabilità e per i rilievi di rito e il personale del 118 per l’assistenza alle persone rimaste coinvolte nel maxi tamponamento a catena.

Come riportato da La Repubblica, non risultano esserci feriti gravi nell’incidente avvenuto sull’autostrada A20.

Il precedente incidente sull’A20 nella serata di lunedì 16 marzo

Già nella tarda serata di lunedì 16 marzo sull’autostrada A20 Messina-Palermo si era verificato un altro incidente che aveva bloccato la corsia autostradale in direzione di Messina, all’altezza di San Pier Niceto.

Un camion, stando a quanto ricostruito da La Repubblica, era finito di traverso occupando la carreggiata e bloccato il traffico per diverse ore. Il conducente del camion è uscito illeso dall’incidente.