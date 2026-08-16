Autostrada senza caselli, arriva il Free Flow: come funziona, dove è attivo e cosa rischia chi non paga

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Le autostrade italiane cambiano: su alcune tratte è stato deciso di eliminare i caselli con sbarre e barriere per fare spazio al sistema denominato “Free Flow“: in sintesi, l’automobilista attraversa il tratto autostradale senza fermarsi e a controllare tutti i passaggi sono telecamere e sensori. Per chi utilizza strumenti come Telepass e simili, di fatto, non cambia nulla. Gli altri automobilisti, invece, rischiano una multa salata qualora dovessero dimenticare di pagare il casello nei giorni successivi.

Sistema Free Flow in autostrada

Il sistema Free Flow è già utilizzato in Francia, Spagna e Portogallo. Attualmente è presente in Italia su circa 200 chilometri di rete autostradale.

Il sistema Free Flow utilizza strutture sopraelevate, chiamate portali, sulle quali, come detto, sono montate telecamere e sensori. Quando un’auto passa sotto il portale, la tecnologia identifica il veicolo.

ANSA

Se è presente un dispositivo elettronico per il pagamento del pedaggio, il sistema associa automaticamente il transito al conto dell’automobilista. In assenza di un dispositivo, invece, le telecamere acquisiscono la targa, identificano la tipologia del veicolo e consentono di calcolare il percorso effettuato e l’importo dovuto.

In Italia il sistema è operativo soprattutto al Nord.

Le tratte interessate sono:

A36 Pedemontana Lombarda;

A33 Asti-Cuneo;

A59 Tangenziale di Como;

A60 Tangenziale di Varese;

raccordo Ospitaletto-Montichiari che conduce alla A21 Piacenza-Brescia.

La Pedemontana Lombarda è stata la prima autostrada italiana ad adottare il sistema Free Flow. Nel prossimo futuro il modello dovrebbe essere progressivamente esteso.

Come pagare l’autostrada senza casello

Con il Free Flow l’automobilista privo di strumenti elettronici deve verificare il transito e procedere autonomamente al pagamento entro 15 giorni. Si paga tramite le app ufficiali dei gestori, i siti web o gli sportelli fisici abilitati.

Nel rispetto del Codice della strada, il mancato pagamento entro i 15 giorni comporta un sollecito, al quale possono aggiungersi i costi di notifica e le spese legate al recupero del credito.

Multa e perdita di punti

Se anche dopo il sollecito il pedaggio non viene pagato, la pratica può essere trasmessa alla Polizia Stradale. A quel punto entra in gioco l’articolo 176 del Codice della Strada.

Il mancato pagamento del pedaggio fa scattare:

una multa da 87 a 344 euro;

la decurtazione di 2 punti dalla patente;

l’obbligo di pagare il pedaggio originario;

il pagamento degli oneri annessi (accertamento e recupero crediti).

E non manca il rischio phishing: i gestori delle reti autostradali mettono in guardia contro messaggi truffaldini inviati tramite sms o WhatsApp e contenenti link per improbabili pagamenti. I gestori invitano a verificare sempre la propria posizione tramite i canali ufficiali, evitando di cliccare link inviati tramite messaggio.