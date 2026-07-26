Autotrapianto all'occhio a Torino, cos'è l'operazione mai svolta prima che ha ridato la vista a una donna

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A Torino una donna di 67 anni, non vedente da oltre cinque anni, ha recuperato la vista grazie a un intervento di autotrapianto. Per la prima volta al mondo è stata completata un’operazione del genere con la paziente, Elena, che è stata sottoposta a un trapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina (la macula) da un suo occhio all’altro.

L’operazione da record alle Molinette di Torino

Dopo cinque anni di totale cecità, ora Elena sta iniziando a riacquisire la vista grazie a un intervento prodigioso svoltosi alle Molinette di Torino e mai avvenuto prima.

La paziente è stata sottoposta a un trapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina (la macula) da un occhio all’altro e, a quasi tre settimane dall’intervento, le condizioni della donna migliorano di giorno in giorno.

Donna recupera la vista con un intervento

“Sono supercontenta, sì, però sono arrabbiata adesso che mi sono vista allo specchio: cinque anni fa mi vedevo meglio”, ha scherzato la donna parlando col chirurgo dopo l’operazione.

Elena, 67enne residente a Biella, da oltre 5 anni viveva una condizione di totale cecità dopo un incidente stradale che le aveva provocato una lesione irreversibile al nervo ottico dell’occhio sinistro: non riusciva a trasmettere la luce dall’occhio al cervello, ma le sue strutture oculari erano rimaste sane. Al contrario, come riporta Ansa, l’occhio destro, già affetto da maculopatia, aveva subito traumi tali da compromettere irrimediabilmente la retina e la trasparenza della cornea.

Un normale trapianto di cornea era dunque impossibile da attuare, motivo per cui l’operazione è nata da un’intuizione dello staff medico dell’ospedale torinese. Sfruttando i tessuti sani ma non più funzionanti dell’occhio sinistro, i medici hanno pensato di prelevare e trasferire nell’occhio destro un intero blocco anatomico comprendente la cornea, la sclera, la congiuntiva e, per la prima volta al mondo, la porzione centrale della retina (la macula). In questo modo si è ottenuto un occhio vedente da due occhi compromessi.

Cos’è l’autotrapianto dell’occhio

A commentare questo inedito intervento di autotrapianto, da occhio a occhio, il professor Michele Reibaldi, direttore della Clinica Oculistica universitaria dell’ospedale Molinette e protagonista dell’operazione.

“Finora il trapianto contemporaneo del segmento anteriore era stato eseguito una sola volta al mondo dal professor Vincenzo Sarnicola e dal sottoscritto, qui alle Molinette. Mai era stato possibile trapiantare la zona centrale della retina. Questo intervento rappresenta una nuova frontiera nella chirurgia oculistica. I primi riscontri sono incoraggianti. È stata una maratona chirurgica molto complessa, durata quasi sei ore. Il premio più grande per tutti noi è stato l’incredibile momento in cui Elena, riaprendo gli occhi, ha potuto finalmente riconoscere i volti di suo figlio e della sua fidata cagnolina Joe”.

“Un intervento ai limiti dell’impossibile, senza precedenti. Un grazie ai nostri professionisti che si sono resi protagonisti di questo miracolo, ma che soprattutto hanno accolto ancora una volta le fragilità dei nostri pazienti. Ancora una volta la dimostrazione del valore della sanità pubblica, in cui credo fermamente”, ha dichiarato Livio Tranchida, direttore generale della Città della salute e della scienza di Torino.