Autovelox a rischio spegnimento in tutta Italia, l'incognita sui dispositivi e la scadenza per evitare lo stop

Arriva l’ultimatum di Matteo Salvini alle amministrazioni locali sugli autovelox: se i dispositivi non saranno tracciati verranno disattivati. Il ministero dei Trasporti ha dato due mesi di tempo a Comuni, Province e Regioni, a partire da settembre, per realizzare il censimento dei rilevatori di velocità, come previsto dal decreto Infrastrutture. Un’incombenza, come sottolinea Codacons, al momento inattuabile per la mancanza del decreto attuativo.

Il rischio spegnimento degli autovelox

L’associazione dei consumatori ha ricordato con un comunicato che il 18 ottobre tutti i dispositivi automatici di rilevamento della velocità potrebbero essere spenti in Italia, se entro il 19 agosto il Ministero non varerà il decreto attuativo per permettere agli enti locali di adempiere all’obbligo del censimento degli autovelox.

Si tratta del termine ultimo per mettere a disposizione agli enti locali del modulo digitale in cui dovranno inserire tutti i dati richiesti per legge. Senza i quali gli apparecchi saranno disattivati.

ANSA

Il censimento

Codacons ha sottolineato il cortocircuito, rimarcando come il decreto attuativo dovrebbe essere varato non oltre i trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Infrastrutture, voluto da Matteo Salvini per garantire la trasparenza sull’omologazione degli autovelox.

"Gli enti locali – ricorda ancora l'associazione – devono comunicare non solo la localizzazione e i dati tecnici di ogni apparecchio, ma anche le informazioni relative alla conformità, al modello e all'omologazione. Una comunicazione che, secondo il decreto, 'è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature'"

Nel comunicato la sigla dei consumatori ha definito la situazione “assurda e paradossale”, aggravata dal fatto che il “caos autovelox dura oramai da 16 mesi, da quando cioè la Cassazione ad aprile 2024 ha stabilito la nullità delle multe elevate dagli apparecchi approvati ma non omologati”.

La risposta del Ministero di Matteo Salvini

In risposta alle critiche di Codacons, il ministero dei Trasporti ha diffuso una nota con la quale ha assicurato che entro settembre sarà operativa, sul sito istituzionale del ministero delle Infrastrutture, un’applicazione a servizio degli enti locali, che avranno due mesi di tempo per inserire tutti i dati degli autovelox.

“Non saranno tollerati i dispositivi fuori norma o utili più a fare cassa che a prevenire comportamenti scorretti alla guida” si legge nel comunicato, in cui non sono stati resi noti dettagli sul decreto attuativo.