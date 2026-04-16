Autovelox SafeDrive "becca" chi usa il telefono alla guida o non mette la cintura grazie all'AI: come funziona

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dal 13 aprile, nella contea del Sussex, nel Regno Unito, è stata attivata una nuova rete di dispositivi per il controllo del traffico basati sull’intelligenza artificiale. Si tratta di un sistema che segna un’evoluzione rispetto agli autovelox tradizionali, ampliando le possibilità di monitoraggio delle infrazioni. Le nuove telecamere, sviluppate dalla società Acusensus, non si limitano a rilevare la velocità dei veicoli ma sono in grado di analizzare ciò che accade all’interno dell’abitacolo.

SafeDrive, come funziona l’autovelox con l’intelligenza artificiale

Il sistema utilizza telecamere ad altissima definizione, supportate da un flash a infrarossi che consente di ottenere immagini nitide anche attraverso il parabrezza.

La tecnologia è operativa in modo continuo, 24 ore su 24, e può funzionare in qualsiasi condizione atmosferica, inclusi pioggia e nebbia.

Le immagini vengono elaborate in tempo reale da un algoritmo di intelligenza artificiale.

Questo è in grado di individuare specifici comportamenti alla guida.

Quali infrazioni rivela il nuovo autovelox

A differenza dei tradizionali autovelox, questi dispositivi sono progettati per identificare infrazioni che fino ad oggi risultavano più difficili da contestare.

In particolare, il sistema è programmato per riconoscere:

l’uso del telefono cellulare mentre si guida;

il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

Queste violazioni vengono rilevate automaticamente e segnalate alle autorità competenti, che possono procedere con le sanzioni.

Il modello di finanziamento del progetto

Il progetto è sostenuto attraverso fondi legati alla sicurezza stradale.

In particolare, il finanziamento deriva anche dai proventi dei corsi di rieducazione stradale organizzati dalla polizia del Sussex.

Questo modello consente di reinvestire le risorse generate dalle attività di controllo nella prevenzione e nella gestione della sicurezza sulle strade.

Le critiche delle associazioni dei consumatori

L’introduzione di queste tecnologie ha sollevato alcune perplessità.

Come riporta Adnkronos, Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, ha commentato: “Purtroppo quella che era la regola generale di contestazione immediata di un’infrazione, è diventata un’eccezione”.

Secondo Dona, “i controlli da remoto hanno sostituito i vigili” e questo rappresenterebbe “un pericoloso passo indietro sul fronte della sicurezza”.

Il presidente sottolinea che l’intervento immediato sul conducente avrebbe un impatto maggiore nella prevenzione degli incidenti rispetto alla sanzione differita.

“Far pervenire una multa 90 giorni dopo è certo meglio di niente, ma non serve ad impedire gli incidenti”, ha aggiunto.

I temi di privacy e diritti

Un altro aspetto evidenziato riguarda il rispetto delle norme su privacy e diritto di difesa.

Secondo Dona, “qualunque mezzo utilizzato può andare bene a condizione che si rispettino due principi: che l’apparecchio sia omologato dal ministero e che sia sempre garantito il diritto di difesa e la privacy del consumatore”.

Tra gli esempi citati, viene richiamata l’attenzione sull’uso delle immagini per documentare le infrazioni, che devono essere coerenti e proporzionate rispetto alla violazione contestata.

Autovelox SafeDrive in Italia, cosa sapere

Come riporta Quattroruote, l’autovelox SafeDrive non ha alcuna approvazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Non può essere utilizzato per accertare in modo automatico o da remoto le violazioni.

Potrebbe essere utilizzato come ausilio, ma solo se gli agenti o i militari presenti in strada accertano direttamente, ossia con i propri occhi, la violazione commessa dal guidatore, indipendentemente dalle risultanze dello strumento.

Non essendo uno strumento approvato, gli agenti e i militari possono utilizzarlo solo come documentatore non obbligatorio di un accertamento diretto.

Una violazione accertata dal SafeDrive è nulla in quanto lo strumento non è approvato per questa funzione.