Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il nodo europeo: a novembre 2026 Bruxelles ha chiesto una nuova notifica formale sul Decreto MIT dell'8 giugno 2026 (in vigore dal 12 luglio 2026) relativo alle procedure di omologazione dei misuratori di velocità

Multe e ricorsi: finché il decreto non viene formalmente annullato o sospeso in sede giurisdizionale, i verbali restano esecutivi, ma il difetto tra approvazione e omologazione resta il principale motivo di ricorso

Scadenza 1° gennaio 2027: con la fine del 2026 scade la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni stradali prevista dall'art. 195 del Codice della Strada

Il fronte degli autovelox resta spaccato a metà. Da un lato l’impasse normativa sulle regole tecniche di omologazione, riaperta dai rilievi della Commissione Europea sul decreto estivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dall’altro la macchina amministrativa dei Comuni, che continua ad accertare e vincolare i proventi delle sanzioni stradali. E il rischio è che, in questo quadro, gli importi delle multe aumentino nel 2027.

Il nodo omologazioni e lo stop da Bruxelles

La crisi nasce dalla storica distinzione giuridica tra approvazione e omologazione prevista dall’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada. Per sanare l’assenza di un regolamento attuativo uniforme e mettere ordine nella rete nazionale dei dispositivi installati lungo le strade italiane, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) aveva avviato una ricognizione dei misuratori attivi ed emanato il Decreto Ministeriale dell’8 giugno 2026, entrato in vigore il 12 luglio 2026.

A novembre 2026, tuttavia, l’iter ha subito una battuta d’arresto in sede comunitaria. Attraverso la procedura europea di informazione sulle regolamentazioni tecniche (sistema TRIS, Direttiva UE 2015/1535), la Commissione Europea ha richiesto una nuova notifica del provvedimento, sollevando profili di compatibilità tecnica rispetto alla libera circolazione delle apparecchiature di misura nel mercato unico.

Sul piano pratico, i verbali degli autovelox regolarmente tarati e segnalati restano formalmente validi ed esecutivi fino a eventuale pronuncia di annullamento. Tuttavia, per gli automobilisti che decidono di impugnare la sanzione davanti al Giudice di Pace o al Prefetto entro i termini di legge (rispettivamente 30 e 60 giorni dalla notifica), l’intervento di Bruxelles rafforza le contestazioni legate alla mancata omologazione originaria dei dispositivi solo approvati.

Quanto incassano davvero i Comuni (tra bilanci annuali e atti di novembre 2026)

Per misurare l’impatto economico dei controlli elettronici occorre distinguere tra il rendiconto nazionale e i flussi di cassa correnti dei singoli enti. A livello nazionale, l’ultimo quadro completo certificato dal Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Finanza Locale) riguarda l’intero 2025, trasmesso dagli enti locali (entro il 31 maggio 2026).

Sul piano operativo quotidiano, invece, la continuità dei flussi emerge direttamente dagli albi pretori comunali di novembre 2026, dove gli uffici distinguono rigorosamente tra somme accertate (emesse a ruolo o notificate) e somme effettivamente incassate (come ad esempio ha fatto il Comune di Adria, in provincia di Rovigo, che ha reso noto di aver incassato circa 111 mila euro solo con le multe degli autovelox a ottobre 2026).

Cosa rischiano gli automobilisti dal 1° gennaio 2027

Oltre al contenzioso sulle omologazioni, gli automobilisti devono tenere a mente la scadenza del 31 dicembre 2026, giorno in cui terminerà l’efficacia della sospensione normativa (disposta tramite il decreto-legge di proroga dei termini legislativi) che aveva congelato l’adeguamento automatico delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dall’articolo 195, comma 3, del Codice della Strada.

La norma impone che gli importi delle multe vengano aggiornati ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nei due anni precedenti. In assenza di un nuovo intervento legislativo di congelamento entro fine anno e fino alla pubblicazione del decreto interministeriale di aggiornamento con la percentuale ISTAT definitiva, dal 1° gennaio 2027 scatterà automaticamente il ricalcolo al rialzo degli importi edittali per tutte le violazioni, inclusi gli scaglioni di superamento dei limiti di velocità.