Autovelox umano travestito da pianta a Dunellen nel New Jersey, la trovata della polizia: 74 multe in 6 ore

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La polizia di Dunellen, cittadina del New Jersey, ha fatto indossare a uno dei propri agenti una tuta mimetica per nasconderlo vicino a una pianta nel centro abitato. Aveva l’incarico di controllare quanti automobilisti utilizzassero il cellulare alla guida, e ha fatto 74 multe in sei ore. Negli Usa è molto raro che vengano utilizzate telecamere e autovelox: i controlli nel traffico sono affidati quasi sempre ad agenti in servizio, che devono visualizzare l’infrazione di persona.

L'”autovelox umano” della polizia di Dunellen

Un post su Facebook della polizia di Dunellen, piccolo comune di 7mila abitanti nel New Jersey, 45 chilometri a sud ovest di New York, è diventato virale.

Il dipartimento ha condiviso la foto di un agente con una tuta mimetica, nascosto vicino a una pianta nel centro della cittadina. “Avete visto il nostro nuovo arbusto? Se stavate guardando il cellulare, probabilmente no” recita il post.

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L’agente era infatti incaricato di controllare se gli automobilisti della cittadina stessero guardando il telefono mentre guidavano in un punto particolarmente sensibile. Ha fatto 74 multe in 6 ore.

Il post del dipartimento di polizia

Il dipartimento di polizia di Dunellen ha spiegato, sempre sui suoi profili social, la scelta:

Oggi, il Dipartimento di Polizia di Dunellen ha condotto un’operazione di controllo della guida distratta nel blocco 100 di North Washington Ave. Abbiamo scelto appositamente questa zona del centro, molto trafficata e frequentata da pedoni, per far rispettare la legge del New Jersey sull’uso del cellulare alla guida e proteggere la nostra comunità.

“Che questo serva da promemoria: quel messaggio o quella notifica possono aspettare. Tenete gli occhi sulla strada, non sullo schermo!” conclude il post.

Perché negli Usa ci sono pochissimi autovelox

Il motivo per cui la polizia di Dunellen ha ricorso a un metodo così poco convenzionale per multare gli automobilisti che utilizzavano il cellulare alla guida in città è che negli Stati Uniti gli autovelox e le telecamere per le infrazioni alla guida sono molto rari.

La ragione è culturale, ma anche legale. Spesso i tribunali hanno annullato le multe fatte da questi apparecchi perché incostituzionali. Violerebbero il sesto emendamento, che garantisce ai cittadini il diritto di affrontare il proprio accusatore in un processo.

In diversi casi, però, i giudici hanno anche imposto la rimozione di sistemi di sicurezza stradale automatici da intere città, per il sospetto che fossero stati installati per fare profitto e non per ridurre gli incidenti.