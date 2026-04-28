AvA, l’intervista alla cantautrice: “Fallire è l’unico modo per smettere di ripetere la stessa storia“

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è chi vive la musica come una passione, chi come un mestiere e chi, invece, come una condanna da cui non riesce a liberarsi. Per AvA è sempre stato così: un rapporto totalizzante, spesso tossico, capace di darle senso e insieme di toglierle il fiato. Non a caso nel suo nuovo Fammi fallire, uscito a cinque anni da Lo Squalo, non ci sono soluzioni né catarsi. Ci sono la stanchezza emotiva, la dipendenza affettiva, la paura di restare soli, ma anche il coraggio di ammettere che non sempre si riesce a vincere, a guarire o a lasciarsi tutto alle spalle. AvA sceglie di stare dentro le crepe, di raccontare i momenti in cui si resta immobili, trattenendo il respiro, aspettando che il peggio passi. E lo fa con una scrittura che rinuncia alle astrazioni e si aggrappa ai dettagli più concreti: un parcheggio vuoto, un semaforo rosso, una porta sbattuta, una frase detta troppo tardi. Fammi fallire è un titolo che sembra una provocazione, ma in realtà è quasi una rivendicazione. In un tempo in cui bisogna essere sempre perfetti, veloci, performanti, AvA sceglie di difendere il diritto alla lentezza, alla disperazione, persino al fallimento. Non come resa, ma come momento necessario, umano, inevitabile. Perché ci sono cadute che insegnano più di qualsiasi successo e storie che continuano a far male anche quando sembrano finite da tempo. Ex frontwoman delle Calypso Chaos, autrice, produttrice, musicista e artista profondamente indipendente, AvA ha costruito negli anni un percorso lontano dalle scorciatoie della discografia italiana. Ha imparato a fare tutto da sola, a non inseguire le mode e a non addolcire mai quello che sente. Anche per questo la sua musica non cerca di piacere a tutti: cerca piuttosto di restare, di lasciare addosso qualcosa, di dare un nome a quelle emozioni che spesso si preferisce nascondere. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, AvA si racconta senza filtri. Parla del fallimento, del rapporto quasi ossessivo con la musica, delle occasioni mancate, delle pressioni dell’industria, dell’età, dei compromessi mai accettati e di quel senso di estraneità che accompagna chi sente di essere sempre troppo avanti o troppo fuori posto. Ma parla anche d’amore, di libertà, di paura e del bisogno ostinato di continuare, nonostante tutto.

Fammi fallire è un titolo coraggioso, in un’epoca in cui il fallimento sembra quasi uno spauracchio. Tutti sostengono che non coincida con una sconfitta, ma poi lo temono. Lei, addirittura, ne ha fatto il titolo di un album.

“Sì, è un titolo che tocca un tabù. In Italia il fallimento è quasi peggio della pornografia. Ormai ho quasi quarant’anni e svolgo questo lavoro da circa trent’anni, in forme diverse e con vari progetti. Non posso dire di non aver fallito: arrivata a questo punto, rivendico il diritto al fallimento e lo considero la cifra stilistica di tutto il mio percorso musicale. È stato un percorso ricco anche di momenti gratificanti e molto belli, ma non sono mai riuscita a compiere quel passo definitivo. Il mio, però, è un discorso più ampio: rivendico il diritto al fallimento in qualsiasi ambito, perché in Italia viene considerato un tabù, mentre nel resto del mondo è quasi una condizione necessaria per arrivare al successo. Qualcuno, molto più saggio di me, ha detto che il successo è la somma di tutti i fallimenti”.

Si considera un fallimento perché lo ha deciso lei o perché glielo hanno fatto percepire gli altri?

“No, sono una persona profondamente lucida, cinica e autocritica. Se non ho sfondato, se non riesco a vivere di questo, allora, da quel punto di vista, ho fallito rispetto al mio obiettivo. Non sono il tipo di persona che attribuisce agli altri la responsabilità dei propri errori. Sicuramente avrò sbagliato molte volte, altrimenti non sarei qui. Su un aspetto, forse, posso permettermi di essere meno umile: la bravura. Onestamente penso di non avere nulla da invidiare a molte persone che lavorano in questo ambiente, considerando che sono tra le poche a fare praticamente tutto da sola. Scrivo, produco, arrangio. Vado in studio soltanto per registrare le voci e per il mix. Per il resto, realizzo i dischi da sola”.

Se vive tutto questo come un fallimento, che cosa la spinge a continuare?

“Questo è il problema. La musica è una specie di cancro, peggio della cocaina. Non è qualcosa da cui si riesce a liberarsi. Ogni volta che ho provato a smettere, e ormai è successo tre volte, sono stata male anche fisicamente. Non ho alternative. È una condanna”.

Immagino, però, che abbia avuto anche delle soddisfazioni.

“Sicuramente ho avuto il privilegio di capire che cosa significhi fare musica, esibirsi dal vivo, tenere concerti, sentire le persone cantare le proprie canzoni, ricevere messaggi da chi racconta che un tuo brano lo ha aiutato. Finché qualcuno si riconosce in quello che fai, penso che tu stia svolgendo bene il tuo lavoro. Forse non saranno ottantamila persone, ma, nel mio piccolo, non posso lamentarmi”.

US: Clarissa D'Avena

Quando ha iniziato a fare musica?

“Ho iniziato studiando musica classica”.

Non le chiedo come abbia iniziato, ma perché.

“A quell’età non si fa ciò che piace davvero. Ricordo, però, che a cinque anni e mezzo guardavo MTV e vidi un video dei Queen. Mi innamorai perdutamente del loro chitarrista e dissi che volevo suonare con loro. Così spiegai che volevo imparare a suonare la chitarra e da allora non mi sono più fermata. Mi sono però è risparmiata il Conservatorio. Tutti volevano mandarmici, ma avevo già capito che non era la mia strada. Il mio insegnante di chitarra classica, già quando avevo sette anni, voleva iscrivermi perché sosteneva che fossi molto brava. Ci riprovò anche quando avevo quindici anni, ma gli dissi chiaramente che non volevo andarci”.

Perché? Per la rigidità, per la disciplina?

“Mi annoiava tutta la parte teorica. Solfeggio, pianoforte e tutto il resto. All’epoca odiavo il pianoforte. Oggi, forse, me ne pento, ma allora non lo sopportavo. Ero convinta che chi frequentava il Conservatorio diventasse, al massimo, insegnante di musica, e non era quello il mio obiettivo. Così ho frequentato il liceo classico e poi mi sono laureata in architettura. Ambiti altrettanto inutili, forse, ma almeno avevo una carta da giocare”.

Una volta capito che il Conservatorio non era la sua strada, ha scelto un percorso autonomo. Guardandosi indietro, quali decisioni ritiene di aver sbagliato?

“Non so se abbia davvero compiuto scelte sbagliate. Quando ho iniziato a fare musica e a suonare nelle band ero molto giovane e, come accade quasi a tutti, ho finito per seguire le occasioni che capitano: cover band, progetti diversi. Avevo però iniziato molto presto a scrivere brani miei. A quattordici, quindici, sedici anni componevo già canzoni. Poi ho avuto la fortuna di entrare in una band tutta al femminile, nata quasi per caso, in un momento in cui avevo deciso di smettere. Due amiche si presentarono praticamente sotto casa con gli strumenti, invasero il garage e da lì nacque il gruppo, le Calypso. Le cose iniziarono subito a funzionare: partecipammo ai primi festival importanti e li vincemmo. Però continuavo a sentirmi dire che scrivevo testi troppo maturi per la mia età, che a vent’anni ero troppo giovane per risultare credibile su certi temi”.

Chi glielo diceva?

“Anche produttori importanti, figure molto note. Poi, a un certo punto, qualcuno mi disse che avrei dovuto lasciare la band e intraprendere un percorso solista, perché il gruppo mi stava penalizzando. Non me la sono sentita. Forse quella scelta avrebbe fatto la differenza, ma con i ‘se’ non si costruisce nulla. Quando le Calypso arrivarono alla loro conclusione naturale e ci sciogliemmo, tra il 2017 e il 2018, decisi di andare avanti da sola. Sono diventata Ava e ho pubblicato il mio primo album solista, Lo Squalo, uscito alla fine del 2019. Quel progetto stava andando molto bene, anche dal punto di vista dei numeri. In pochissimo tempo avevo raggiunto mezzo milione di streaming da sola, senza alcun supporto. Poi è arrivato il Covid. Avevamo già fissato date importanti, ma riuscimmo a farne soltanto una prima che si fermasse tutto. Quella, probabilmente, è stata l’ultima vera occasione che ho avuto. Tra il 2020 e il 2022 è rimasto tutto bloccato. Il nuovo album è uscito a gennaio 2026. E da poco, il 10 aprile, è uscito Mangiamaschi, che dovrebbe entrare a far parte del prossimo album”.

Dice di aver accettato il fallimento, ma continua a fare musica. Se oggi le togliessero la musica, che cosa resterebbe?

“Nulla. Me lo sono chiesta molte volte. Nei periodi in cui mi sono fermata, soprattutto tra le Calypso e Ava, c’è stato quasi un anno di lutto. Ero una persona completamente diversa. Non sono incline all’ansia o alla depressione, ma quello è stato il momento in cui, per la prima volta nella mia vita, ho capito che cosa significhi essere davvero depressa. Per fortuna qualcuno mi ha aiutata a reagire. Per evitare di ritrovarmi di nuovo in quella situazione continuo a fare ciò che desidero, come preferisco, con i miei tempi e senza aspettative troppo alte”.

Quindi, il suo rapporto con la musica è quasi tossico?

“Sì, è proprio così. Lo accetto per quello che è. Sono profondamente consapevole che si tratti di un rapporto tossico, quindi, da questo punto di vista, mi sono rassegnata”.

Eppure, continua a rialzarsi.

“Bisogna cambiare prospettiva e aspettative. Fallire non significa essere finiti. Se Amazon non avesse continuato dopo i fallimenti del suo fondatore, non esisterebbe. Se Apple non avesse continuato a credere nelle intuizioni di Steve Jobs, oggi non sarebbe quella che conosciamo. Apprezzo molto di più chi cade e si rialza rispetto a chi si arrende dopo il primo tentativo andato male. Se tornassi indietro, rifarei tutto. Magari cambierei qualche scelta, ma rifarei tutto, consapevole del rischio di andare incontro a un’altra delusione. Perché ciò che si prova e si vive in questo ambiente è enorme. Sono profondamente consapevole di essere stata una privilegiata”.

La musica ha influenzato anche la sua vita privata?

“Sì, ma, in un modo o nell’altro, sono sempre stata circondata da persone che comprendevano questo aspetto. Chi stava con me sapeva perfettamente chi fossi e che non poteva aspettarsi nulla di diverso. Mi considero molto sfortunata dal punto di vista lavorativo e artistico. Non mi è mai piovuto nulla dal cielo e non mi è mai stato regalato niente. Però lo dico sempre: sono fortunata in amore”.

Quali sassolini si è tolta dalle scarpe con questo disco?

“Tutti. Sono una persona molto diretta e, probabilmente, gran parte del mio insuccesso deriva proprio dal fatto che non ho mai saputo fingere che andasse tutto bene. Se c’è qualcosa che non mi sta bene, lo dico. Con questo disco mi sono tolta parecchi sassolini dalle scarpe. E con il prossimo singolo ne toglierò un altro. Recentemente mi è capitato di confrontarmi, tramite la mia agenzia, anche con importanti realtà discografiche. Mi è stato detto che, se avessi avuto vent’anni di meno, probabilmente sarei entrata in uno dei roster più importanti. Per questo il prossimo singolo si chiamerà Troppo grande”.

Esiste davvero una scadenza?

“Per le donne sì. In musica questa dinamica ha accompagnato tutta la mia vita. Prima ero troppo giovane, poi troppo vecchia. Non sono mai stata nell’età giusta. Ricordo che Alberto Radius mi disse una frase che, anni dopo, ho ritrovato nel romanzo La solitudine dei numeri primi: chi corre troppo non viene visto dagli altri. Il problema di chi è troppo avanti è proprio quello di non essere visto. Non ero capace di fare ciò che mi veniva chiesto. So di avere alcuni talenti, ma me ne mancano altri, come la capacità di scendere a compromessi”.

Se le proponessero di tornare in una band femminile, lo farebbe?

“Se fosse la mia, sì. In un’altra no. Tornerebbe con le Calypso, se ci fossero i presupposti e la volontà di tutte e quattro, sì. Non ci siamo separate per litigi o problemi, siamo ancora in ottimi rapporti. Semplicemente sono cambiate le priorità: c’è chi ha avuto figli e chi ha intrapreso altre strade. Però ci siamo andate vicine un paio di volte, anche perché una parte del pubblico continua a chiedere una reunion. Non so se abbandonerei completamente Ava per tornare alla band, ma forse si potrebbe trovare una soluzione intermedia”.

Guardando altre realtà femminili che ce l’hanno fatta, si è mai chiesta perché loro sì e voi no?

“Sì, ma chi riusciva ad affermarsi ai nostri tempi passava quasi sempre dai talent o, comunque, aveva alle spalle qualcuno disposto a investire. Nessuno emerge davvero dal nulla. Anche chi viene raccontato come ‘arrivato dal niente’ ha in realtà anni di lavoro alle spalle. Billie Eilish, per esempio, viene presentata come una ragazza sbucata dal nulla, ma aveva già un contratto da quando aveva quindici anni. Negli Stati Uniti e in Regno Unito trattano la musica come un vero business. Investono, danno tempo agli artisti di crescere e di costruirsi. In Italia, invece, è tutto immediato. Si passa da un talent, si viene sfruttati e poi messi da parte”.

Alla luce della sua esperienza, il successo è più illusione o disullusione?

“Il successo è il frutto di un lavoro enorme e costante. Secondo me l’unica che abbia spiegato davvero bene questa industria è Lady Gaga, quando ha detto che la gente non immagina minimamente il lavoro, i sacrifici, i tentativi falliti e le porte in faccia che ci sono dietro. La musica vera è un mestiere. In Italia, invece, viene trattata soltanto come intrattenimento. Prendono ragazzi appena usciti dalla cameretta, li mettono su un palco, poi salta la base, salta l’autotune, insultano il pubblico se non balla. Sono persone che non sanno fare questo mestiere. La discografia italiana non investe sul lungo periodo. Invece di costruire due artisti e farli crescere nel tempo, preferisce guadagnare subito e passare oltre. Se si vogliono avere altri Vasco Rossi o Renato Zero, bisogna dare alle persone il tempo di costruirsi una carriera”.

Qual è il suo sogno oggi?

“È lo stesso di quando avevo quindici anni: fare della musica il mio mestiere. Magari non necessariamente come cantante in prima persona. Mi piacerebbe anche lavorare come autrice o produttrice. Però anche in quel caso è diventato tutto complicato. In Italia non esiste uno spazio reale per vivere di musica. Qui il musicista è l’orchestrale o l’insegnante. Negli altri Paesi, invece, esiste un mercato che permette di vivere semplicemente suonando”.

La musica è terapeutica per lei?

“Sì, sicuramente. È meglio di uno psicologo. La musica tira fuori ciò che hai dentro, ti libera. Scrivere una canzone quando stai male è come attraversare tutte le fasi di una malattia: i brividi, la febbre alta, il momento in cui sei a terra. Poi, quando la canzone prende forma, ti senti meglio, più leggero, perché hai elaborato quel dolore”.

È molto autocritica. Non rischia di autosabotarsi?

“Qualcuno la vede così. Chi crede nella legge dell’attrazione mi dice sempre che non mi sono incoraggiata abbastanza, che non ci ho creduto fino in fondo. Io, però, non ci credo. Tenere i piedi per terra non significa non credere in se stessi. La vita non funziona così”.

Oggi è felice?

“A metà. Ci sto ancora lavorando. Penso, però, di essermi costruita una vita su misura per me. Ho imparato a prendermi i miei spazi e a staccare. Per anni mi sono svegliata e addormentata con la musica in testa. L’unico momento in cui riuscivo a spegnere tutto era sott’acqua, al mare. Solo lì non sentivo nulla. Adesso, ogni tanto, riesco a spegnere anche senza dovermi buttare in mare”.

C’è qualcuno che vorrebbe mandare simbolicamente “a quel paese”?

“Tutti gli over 60. Siamo la generazione di passaggio: nati analogici e diventati digitali. Siamo cresciuti con una serie di idee che poi si sono rivelate false. Oggi gli over 60 vogliono insegnarci come vivere, ma, al nostro posto, farebbero molta più fatica. Hanno avuto lavori stabili, mutui accessibili, case a basso costo, pensioni anticipate. Si sono presi tutto, hanno cementificato ovunque, devastato l’ambiente. Molti miei coetanei non possono permettersi una famiglia, una casa, non sanno se domani avranno ancora un lavoro. E questo contesto ci sta distruggendo. Sono riuscita a costruirmi una vita a mia misura, ma so bene che non tutti hanno il mio carattere”.

Meno male, allora, che non va in televisione.

“Meno male davvero, perché finirei nei guai. Dopo due minuti, faccio terra bruciata. Non sono diplomatica. Secondo me c’è sempre stato qualcuno che, dall’alto, ha pensato che per me fosse meglio così, perché altrimenti avrei rischiato di mettermi nei guai. Su alcuni argomenti ho posizioni molto estreme. Forse è meglio che non sia andata in televisione. Mangiamaschi nasce proprio da questo: dal desiderio di ribaltare certi discorsi sul patriarcato e sul femminismo. Sono la prima a sapere che esiste una disparità enorme. Però dico anche alle donne di svegliarsi, perché sugli uomini hanno un potere enorme. Oggi ho dei dipendenti e sono tutti uomini. E questa situazione mi diverte. Una capacità che avrei voluto avere era quella di essere una di quelle donne capaci di usare davvero quel potere. Se fossi stata una di loro, oggi sarei al posto del nostro Presidente del Consiglio oppure di Madonna”.