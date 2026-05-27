Avance sessuali a un anziano a Rimini, giovane donna tenta di rubargli una collana: l'intervento dei vicini
Una giovane rumena è stata arrestata a Rimini per tentato scippo ai danni di un anziano, circuito con avance erotiche. Decisivo l’intervento dei vicini.
Un arresto, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella tarda mattinata del 26 maggio a Rimini, dove una giovane rumena, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata per tentato scippo ai danni di un anziano. La donna avrebbe cercato di sottrarre una collana con la tecnica dell’adescamento, ma il colpo non è andato a segno grazie alla reazione della vittima e all’intervento dei vicini.
- Un arresto a Rimini
- I fatti: il tentativo di scippo e la reazione della vittima
- L’intervento dei vicini e l’arrivo della Polizia
- La posizione della donna e le indagini
Un arresto a Rimini
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata del 26 maggio.
Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini sono intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di un uomo anziano.
I fatti: il tentativo di scippo e la reazione della vittima
Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la giovane donna, di origine rumena e già pluripregiudicata, avrebbe avvicinato l’anziano con delle avance di natura erotica.
Approfittando della situazione, ha tentato di strappargli la collana dal collo, ma il tentativo di furto non è andato a buon fine: il gioiello si è incastrato nella maglietta dell’uomo, impedendo alla donna di impossessarsene.
L’intervento dei vicini e l’arrivo della Polizia
L’anziano, resosi conto delle reali intenzioni della donna, ha reagito prontamente trattenendola e chiedendo aiuto a gran voce. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di due vicini, che sono intervenuti in suo soccorso e hanno anche ripreso la scena con i loro telefoni cellulari.
Nel frattempo, il personale della Polizia di Stato è arrivato rapidamente sul posto, riuscendo a bloccare la presunta scippatrice.
La posizione della donna e le indagini
La giovane rumena, secondo quanto riferito dagli agenti, risulta avere diversi precedenti di polizia per reati predatori, contro la persona e contro il patrimonio.
Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e della vittima, la donna è stata tratta in arresto e condotta presso le camere di sicurezza della Questura di Rimini, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata successiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.