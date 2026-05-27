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Un arresto, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella tarda mattinata del 26 maggio a Rimini, dove una giovane rumena, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata per tentato scippo ai danni di un anziano. La donna avrebbe cercato di sottrarre una collana con la tecnica dell’adescamento, ma il colpo non è andato a segno grazie alla reazione della vittima e all’intervento dei vicini.

Un arresto a Rimini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata del 26 maggio.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini sono intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di un uomo anziano.

I fatti: il tentativo di scippo e la reazione della vittima

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la giovane donna, di origine rumena e già pluripregiudicata, avrebbe avvicinato l’anziano con delle avance di natura erotica.

Approfittando della situazione, ha tentato di strappargli la collana dal collo, ma il tentativo di furto non è andato a buon fine: il gioiello si è incastrato nella maglietta dell’uomo, impedendo alla donna di impossessarsene.

L’intervento dei vicini e l’arrivo della Polizia

L’anziano, resosi conto delle reali intenzioni della donna, ha reagito prontamente trattenendola e chiedendo aiuto a gran voce. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di due vicini, che sono intervenuti in suo soccorso e hanno anche ripreso la scena con i loro telefoni cellulari.

Nel frattempo, il personale della Polizia di Stato è arrivato rapidamente sul posto, riuscendo a bloccare la presunta scippatrice.

La posizione della donna e le indagini

La giovane rumena, secondo quanto riferito dagli agenti, risulta avere diversi precedenti di polizia per reati predatori, contro la persona e contro il patrimonio.

Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e della vittima, la donna è stata tratta in arresto e condotta presso le camere di sicurezza della Questura di Rimini, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata successiva.

IPA