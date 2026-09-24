Avanza sul bordo del cavalcavia e minaccia di buttarsi a Torgiano: agente scavalca il guardrail e salva 29enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 29 anni è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato di compiere un gesto estremo sul cavalcavia della S.S. E-45, nei pressi dello svincolo di Torgiano. L’intervento, avvenuto questa mattina, è stato reso possibile grazie alla tempestività degli agenti e al coordinamento con i Vigili del Fuoco e il personale sanitario.

La segnalazione e l’arrivo delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato questa mattina quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione sul cavalcavia numero 25 della S.S. E-45, in prossimità dello svincolo di Torgiano, nel territorio di Perugia. L’uomo, un giovane nato nel 1997, minacciava di compiere un gesto estremo, attirando l’attenzione di automobilisti e passanti che hanno prontamente allertato le autorità.

L’intervento coordinato delle Volanti e dei soccorsi

Gli agenti delle Volanti sono giunti rapidamente sul luogo indicato, dove hanno immediatamente provveduto a bloccare il traffico per garantire la sicurezza dell’area. Attraverso la Sala Operativa, è stato richiesto l’intervento della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e di un’ambulanza del 118. In attesa dell’arrivo dei rinforzi, i poliziotti hanno instaurato un dialogo con il giovane, cercando di calmarlo e di dissuaderlo dal compiere il gesto minacciato.

Il salvataggio: coraggio e prontezza degli agenti

Durante i delicati momenti di trattativa, mentre alcuni agenti intrattenevano il giovane per guadagnare tempo, un altro poliziotto ha agito con prontezza: ha scavalcato il guardrail e si è avvicinato all’uomo, riuscendo a bloccarlo e ad ammanettarlo a una rete di protezione metallica. Questo gesto ha permesso di evitare conseguenze tragiche e di mettere in sicurezza il ragazzo, che appariva in uno stato di forte fragilità emotiva.

L’assistenza sanitaria e il trasferimento in ospedale

Grazie anche al supporto dei Vigili del Fuoco, il giovane è stato definitivamente messo in salvo e affidato alle cure del personale sanitario giunto sul posto. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in ambulanza presso il nosocomio locale per ricevere l’assistenza necessaria.

Il ruolo della Polizia di Stato nel soccorso pubblico

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico svolge quotidianamente un ruolo fondamentale non solo nella prevenzione e repressione dei reati, ma anche nel fornire un servizio di soccorso pubblico alla comunità, soprattutto nei momenti di maggiore vulnerabilità. L’episodio di oggi rappresenta un esempio concreto dell’importanza di un intervento tempestivo e coordinato tra le diverse forze dell’ordine e i servizi di emergenza. La vicenda ha suscitato grande solidarietà tra i cittadini di Perugia, che hanno espresso apprezzamento per la professionalità e l’umanità dimostrate dagli agenti coinvolti.

IPA