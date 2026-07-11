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Eseguito un arresto per violenza sessuale ad Avellino, dove è stato fermato un uomo di 80 anni, accusato di aver aggredito una donna di 40 anni nel circondario di Lauro. L’anziano, secondo quanto riferito dalle autorità, avrebbe minacciato la vittima con un bastone, costringendola a subire dei palpeggiamenti. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Avellino a seguito della richiesta della Procura locale.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel territorio di competenza del Commissariato di P.S. di Lauro, in provincia di Avellino. L’intervento degli agenti è stato reso possibile grazie a una segnalazione telefonica che ha permesso di soccorrere tempestivamente la vittima.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna di 40 anni sarebbe stata avvicinata dal suo vicino di casa, un uomo di 80 anni, che armato di bastone l’avrebbe minacciata e bloccata. L’anziano avrebbe quindi costretto la donna a subire dei palpeggiamenti, configurando così il reato di violenza sessuale. La situazione è degenerata ulteriormente quando un altro vicino, accortosi di quanto stava accadendo, è intervenuto in aiuto della donna. L’ottantenne, invece di desistere, avrebbe colpito il soccorritore alla testa con il bastone, provocandogli delle lesioni.

Precedenti e provvedimenti

Le indagini hanno inoltre evidenziato che l’uomo si era già reso responsabile in passato di comportamenti simili nei confronti della stessa donna. Questo elemento ha pesato nella valutazione della Procura della Repubblica e del G.I.P., che hanno deciso di convalidare l’arresto e di applicare nei confronti dell’ottantenne il divieto di dimora nel Comune dove risiede la vittima, oltre al divieto di avvicinamento alla stessa a una distanza non inferiore a un chilometro. È stata inoltre proposta l’adozione di una misura di prevenzione personale a carico dell’arrestato.

Le misure cautelari

Il G.I.P. del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, ha disposto che l’uomo non possa più risiedere nel Comune della donna e che debba mantenere una distanza minima di un chilometro dalla vittima. Tali misure sono state adottate per tutelare la sicurezza della donna e prevenire ulteriori episodi di violenza. L’adozione di una misura di prevenzione personale, inoltre, mira a impedire che l’anziano possa reiterare comportamenti analoghi.

IPA