Un arresto in un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino nella serata di ieri. Un uomo di 46 anni è stato fermato in flagranza di spaccio presso una proprietà privata della città, dove sono stati rinvenuti hashish e cocaina. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica, è stato disposto nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga, con particolare attenzione alla tutela dei minori.

Operazione della Squadra Mobile: arrestato un 46enne

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Avellino ha portato a termine un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi pianificati, gli agenti hanno individuato e fermato un uomo di 46 anni, residente in città, sorpreso in possesso di una notevole quantità di droga.

Il controllo e la perquisizione: sequestrati hashish e cocaina

L’intervento si è svolto presso la pertinenza di un’abitazione privata di Avellino. Gli agenti, dopo aver fermato il sospettato, hanno proceduto a una perquisizione accurata, che ha permesso di rinvenire 770 grammi di hashish e 55 grammi di cocaina. Tutto il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro, come previsto dalla normativa vigente in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Disposta la misura degli arresti domiciliari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Avellino ha coordinato le indagini e ha disposto per il 46enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Le contestazioni mosse nei confronti dell’uomo sono attualmente provvisorie, in quanto la misura è stata adottata nella fase delle indagini preliminari. Il destinatario della misura resta, pertanto, presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Le indagini e la tutela dei minori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività investigative e le misure adottate dalla Procura della Repubblica di Avellino sono finalizzate a rafforzare la prevenzione e il contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata riservata alla protezione dei minori, considerati tra le categorie più vulnerabili rispetto ai rischi connessi al traffico di droga.

IPA