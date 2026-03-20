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Cinque persone arrestate in un’operazione condotta dai Carabinieri ad Avellino contro una banda accusata di furto aggravato, danneggiamento e detenzione e trasporto di materiale esplosivo. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura, dopo una serie di indagini avviate a seguito di una recrudescenza di attacchi agli sportelli ATM, avvenuti tra settembre e dicembre 2024.

Le indagini e la tecnica della “marmotta”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta è partita alla fine del 2024, quando si è registrato un aumento degli assalti agli sportelli automatici sia bancari che postali, messi a segno con la cosiddetta tecnica della “marmotta”. Questo metodo prevede l’inserimento di un ordigno esplosivo all’interno dell’ATM per forzarne l’apertura e sottrarre il denaro contenuto.

Identificati cinque indagati pugliesi

Le indagini, coordinate dalla Procura di Avellino, hanno visto l’impiego di sistemi di videosorveglianza, analisi dei flussi telefonici e telematici, tracciamento dei veicoli e comparazioni antropometriche. Grazie a queste attività, i militari sono riusciti a identificare cinque persone, tutte di origini pugliesi e di età compresa tra 21 e 29 anni. Alcuni degli indagati risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Gli attacchi contestati: Gesualdo e Lacedonia

Ai cinque arrestati vengono contestati almeno due episodi specifici: l’attacco all’ATM della BPER di Gesualdo nel settembre 2024 e quello all’ATM della BPM di Lacedonia nel dicembre 2024. Secondo gli inquirenti, i soggetti potrebbero essere coinvolti anche in altri assalti a sportelli automatici in Abruzzo e Molise.

Custodia cautelare e ricerche in corso

Il Giudice per le Indagini Preliminari, valutando la gravità delle condotte e condividendo le risultanze investigative, ha disposto per i cinque indagati la misura degli arresti domiciliari, in attesa degli interrogatori di garanzia. Al momento, però, uno dei destinatari del provvedimento risulta irreperibile ed è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. L’operazione dei Carabinieri rappresenta una risposta decisa al fenomeno degli assalti agli sportelli ATM, che negli ultimi mesi ha destato particolare allarme nelle aree interne della provincia di Avellino.

IPA