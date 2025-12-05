Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ stata eseguita l’espulsione di un cittadino egiziano di 21 anni dalla Polizia di Stato della Questura di Avellino, dopo che lo stesso era stato arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale durante le procedure di identificazione. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla sua irregolarità sul territorio nazionale.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Questura di Avellino hanno identificato un cittadino egiziano senza fissa dimora, risultato irregolare in Italia. L’uomo, che aveva fornito diversi alias durante i controlli, è stato condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti fotosegnaletici.

La reazione violenta e l’arresto

Durante il trattenimento, il cittadino egiziano ha compreso le ragioni della sua permanenza negli uffici di polizia e ha dato in escandescenze. In questa fase, ha provocato il danneggiamento di una porta e di una finestra del luogo di trattenimento. Inoltre, ha opposto resistenza agli agenti che cercavano di calmarlo. Per questi motivi, è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Le procedure di espulsione

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, sono state avviate le procedure per l’allontanamento dal territorio nazionale. Al momento della notifica del provvedimento del Giudice, gli agenti hanno consegnato anche il Decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Avellino. In seguito alla convalida del Giudice di Pace, l’espulsione è stata resa esecutiva.

L’accompagnamento alla frontiera

Gli agenti della Questura di Avellino hanno quindi accompagnato il cittadino egiziano alla frontiera aerea, dove è stato scortato in aereo fino al suo paese di origine, completando così la procedura di allontanamento dal territorio italiano.

IPA