Un arresto e 5 kg di hashish dai Carabinieri di Avellino. Un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel capoluogo durante un controllo stradale, trovato in possesso di droga e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione disposte dal Comando Provinciale di Avellino per contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dello scorso fine settimana, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alle aree più sensibili del capoluogo.

Il controllo e l’arresto in flagranza

Durante un servizio di pattugliamento, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha notato un’auto il cui conducente, un uomo di 41 anni residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, ha assunto un atteggiamento sospetto. I militari hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito, fermando il veicolo per una verifica.

La perquisizione e il sequestro della droga

L’immediata perquisizione personale e veicolare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 5 kg di hashish, suddivisi in panetti da 100 gr ciascuno, nascosti all’interno dell’auto. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati trovati anche 470 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori il probabile provento dell’attività di spaccio.

Le conseguenze per il 41enne

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il 41enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

IPA