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Un arresto per danneggiamento, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale dopo un intervento della Polizia di Stato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Un uomo di 37 anni, di nazionalità marocchina, è stato fermato dopo aver minacciato il personale sanitario e danneggiato alcuni arredi della struttura.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme al drappello ospedaliero, sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante un uomo in forte stato di agitazione.

I fatti: minacce e danneggiamenti in ospedale

Secondo quanto ricostruito, il cittadino marocchino, domiciliato in un Comune della provincia irpina, ha dato in escandescenze all’interno della struttura sanitaria. L’uomo avrebbe minacciato di morte il personale sanitario e avrebbe causato danneggiamenti ad alcuni arredi del pronto soccorso. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e l’arresto

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento minaccioso e violento anche nei confronti dei poliziotti. La tempestività dell’intervento ha permesso di bloccare il soggetto, che è stato quindi tratto in arresto. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, su disposizione di quest’ultimo, il 37enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Avellino in attesa del rito direttissimo.

Le accuse e la posizione dell’arrestato

L’uomo dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Le contestazioni, come precisato dalla Polizia, sono allo stato provvisorie e la colpevolezza dell’arrestato sarà accertata solo al termine del giudizio definitivo.

IPA