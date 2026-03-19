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È di oltre 900 prodotti sequestrati e cinque imprenditori segnalati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza in provincia di Avellino per contrastare la contraffazione di marchi legati alla squadra di calcio locale. L’intervento, che ha coinvolto anche le province di Caserta e Padova, è stato finalizzato a tutelare la concorrenza e il mercato legale.

Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata avviata dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, che ha predisposto un servizio mirato al contrasto della contraffazione nel territorio irpino. Durante i controlli, i militari hanno individuato numerosi esercizi commerciali che proponevano in vendita confezioni di uova di cioccolato abbinate a palloni da calcio con il logo ufficiale della squadra locale, risultato però palesemente alterato e contraffatto.

Il sequestro e la ricostruzione della filiera

L’attività investigativa, sviluppata in tempi rapidi, ha permesso di ricostruire l’intera filiera di distribuzione dei prodotti illeciti. Sono state coinvolte sia aziende locali che imprese provenienti dal casertano e dal padovano. Grazie all’intervento dei militari del Gruppo Avellino e della Compagnia Ariano Irpino, sono stati sequestrati oltre 900 palloni e sciarpe recanti marchi illegalmente riprodotti. Le indagini hanno inoltre consentito di individuare i canali di importazione, riconducibili alla Cina.

Coinvolgimento di più province e segnalazione alle Procure

L’operazione ha visto la collaborazione dei finanzieri dei Comandi Provinciali di Caserta e Padova. Al termine delle attività, sono stati segnalati alle Procure della Repubblica competenti i legali rappresentanti di cinque imprese, tra cui l’importatore, il distributore e alcuni esercenti che avevano messo in vendita i prodotti contraffatti.

Le conseguenze della contraffazione sul mercato

La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti rappresentano non solo un illecito penale, ma anche un grave danno per le dinamiche di mercato. Secondo la Guardia di Finanza, tali pratiche danneggiano la concorrenza leale e il gettito fiscale, alimentando un circuito di illegalità che si traduce in una minore crescita economica per il Paese.

IPA