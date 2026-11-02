Avellino, la bugia sul marito coinvolto in una rapina per rubare i gioielli: finto carabiniere arrestato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane è stato arrestato per una presunta truffa ai danni di un’anziana, dopo essersi spacciato per un ufficiale dei Carabinieri. Il 19enne, originario dell’hinterland partenopeo, è stato fermato dalla Squadra Mobile di Avellino dopo l’allarme lanciato dal figlio della donna.

Il raggiro e l’intervento: falso militare arrestato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione della signora e bloccato il giovane. Stando alla ricostruzione, il sospettato si è presentato come un ufficiale dei Carabinieri e si è introdotto in casa con l’intenzione di verificare la presenza degli oggetti in oro e impossessarsene.

Per convincere la donna a consegnargli i preziosi, le avrebbe parlato del possibile coinvolgimento del marito in una rapina avvenuta nei giorni precedenti. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto alla casa circondariale “Antimo Graziano” di Avellino.

Le indagini e l’appello

L’intervento è stato inserito nell’attività di contrasto coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, mirata a prevenire e reprimere i reati predatori, con particolare attenzione agli anziani e alle persone più vulnerabili. Negli ultimi tempi, nell’ambito di questa azione, sono stati identificati e arrestati numerosi presunti autori di truffe, sia in flagranza sia in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare.

La Questura invita a segnalare subito alle forze dell’ordine eventuali situazioni di pericolo e a diffidare di chi, di persona o al telefono, si spaccia per poliziotto, carabiniere o finanziere e chiede denaro o gioielli per risolvere presunti problemi giudiziari che riguarderebbero figli, nipoti o altri parenti.

IPA