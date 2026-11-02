Avellino, la bugia sul marito coinvolto in una rapina per rubare i gioielli: finto carabiniere arrestato
Fermato dalla Squadra Mobile dopo l’allarme del figlio della donna: il giovane si sarebbe finto ufficiale dei Carabinieri per ottenere oro.
Un giovane è stato arrestato per una presunta truffa ai danni di un’anziana, dopo essersi spacciato per un ufficiale dei Carabinieri. Il 19enne, originario dell’hinterland partenopeo, è stato fermato dalla Squadra Mobile di Avellino dopo l’allarme lanciato dal figlio della donna.
Il raggiro e l’intervento: falso militare arrestato
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione della signora e bloccato il giovane. Stando alla ricostruzione, il sospettato si è presentato come un ufficiale dei Carabinieri e si è introdotto in casa con l’intenzione di verificare la presenza degli oggetti in oro e impossessarsene.
Per convincere la donna a consegnargli i preziosi, le avrebbe parlato del possibile coinvolgimento del marito in una rapina avvenuta nei giorni precedenti. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto alla casa circondariale “Antimo Graziano” di Avellino.
Le indagini e l’appello
L’intervento è stato inserito nell’attività di contrasto coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, mirata a prevenire e reprimere i reati predatori, con particolare attenzione agli anziani e alle persone più vulnerabili. Negli ultimi tempi, nell’ambito di questa azione, sono stati identificati e arrestati numerosi presunti autori di truffe, sia in flagranza sia in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare.
La Questura invita a segnalare subito alle forze dell’ordine eventuali situazioni di pericolo e a diffidare di chi, di persona o al telefono, si spaccia per poliziotto, carabiniere o finanziere e chiede denaro o gioielli per risolvere presunti problemi giudiziari che riguarderebbero figli, nipoti o altri parenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.