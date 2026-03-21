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Un arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti ad Avellino. Un uomo di 40 anni della provincia di Napoli è stato fermato e trovato in possesso di 18 involucri di cocaina, oltre a denaro contante e un coltello a serramanico. L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga.

Operazione della Polizia: i dettagli del fermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di P.S. di Lauro (AV). Nel corso della giornata di ieri, i poliziotti hanno intercettato un’autovettura condotta da un uomo di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Il sequestro: cocaina, denaro e coltello

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto addosso al fermato 18 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 7,62 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati trovati anche 335 euro in banconote di vario taglio e un coltello a serramanico. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in relazione al coltello trovato in suo possesso.

Il rito direttissimo e le misure cautelari

Nella giornata odierna, presso il Tribunale di Nola (NA), si è tenuto il rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Segnalazioni per uso personale

Nell’ambito della stessa attività di controllo, gli agenti del Commissariato hanno segnalato alle Prefetture di Avellino e Napoli due persone, rispettivamente residenti in un Comune avellinese e in uno della provincia di Napoli, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

IPA