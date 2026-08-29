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Un provvedimento di DASPO urbano: è quanto disposto dal Questore nei confronti di un uomo di 28 anni a seguito di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere avvenuti nel centro storico. Il divieto di accesso ai locali pubblici è stato motivato dalla pericolosità sociale dell’individuo, come comunicato dalle autorità.

Il provvedimento del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha adottato la misura di prevenzione nota come “DASPO urbano” nei confronti di un uomo di 28 anni.

La decisione è arrivata dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, che ha valutato la pericolosità sociale del soggetto.

I fatti: minacce con un macete in centro storico

L’episodio che ha portato al provvedimento risale al 20 agosto scorso. In quella data, la Polizia di Stato di Sassuolo ha denunciato il 28enne per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Secondo la ricostruzione, intorno alle 21.40, l’uomo si è avvicinato a due giovani nel centro storico e, dopo aver chiesto loro una sigaretta, li ha minacciati di morte brandendo un macete.

Le misure restrittive imposte

Alla luce dei fatti e della valutazione sulla pericolosità sociale dell’individuo, il Questore ha disposto il divieto di accesso, dalle 07:00 alle 03:00, a una serie di pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento specificamente indicati.

Inoltre, è stato imposto il divieto di stazionare nelle immediate vicinanze di tali luoghi. Il provvedimento avrà una durata di tre anni e prevede anche l’obbligo per il 28enne di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Sassuolo ogni giorno nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 20.00.

Le motivazioni alla base del DASPO urbano

Il provvedimento di DASPO urbano è stato adottato per prevenire ulteriori episodi di minaccia e per garantire la sicurezza dei cittadini e dei frequentatori dei locali pubblici.

La misura, che limita fortemente la libertà di movimento dell’uomo, è stata ritenuta necessaria dalle autorità per la tutela dell’ordine pubblico.

IPA