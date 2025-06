Aveva auto, terreni e un’azienda a Canicattì: sequestrati beni per 600mila euro, viveva coi soldi della droga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 600 mila euro il valore dei beni sequestrati dalla Polizia di Stato a un pregiudicato di Canicattì, nell’ambito di un’operazione volta a contrastare il riciclaggio e lo spaccio di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo su proposta del Questore di Agrigento.

Il sequestro dei beni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri, 23 giugno, gli agenti della Questura di Agrigento hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione patrimoniale. Questo decreto, finalizzato alla confisca di beni, è stato emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo. Il destinatario del provvedimento è un pregiudicato cinquantenne di Canicattì, insieme al suo nucleo familiare.

La pericolosità sociale del pregiudicato

La proposta che ha portato il Tribunale di Palermo a disporre il provvedimento ablatorio si basa sull’elevata pericolosità sociale manifestata nel corso degli anni dal soggetto in questione. Già nel 1998, il Tribunale di Agrigento aveva applicato nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, a causa di procedimenti penali pendenti per numerosi reati contro il patrimonio. Inoltre, era stato condannato in via definitiva per riciclaggio nel 2004.

Condanne e associazioni criminali

Nel 2018, il cinquantenne è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento, per tentata estorsione aggravata e detenzione ai fini di spaccio. Questi reati sono stati commessi tra il 2017 e il 2018 in concorso con un soggetto appartenente all’associazione mafiosa denominata stidda, operante nel territorio agrigentino. Per tali fatti, il cinquantenne è stato condannato dal Tribunale di Agrigento a 4 anni e 4 mesi di reclusione, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Palermo nel novembre 2024.

Indagini sui flussi economici

Nessun dubbio residua sulla pericolosità sociale del proposto, considerato il suo coinvolgimento in ulteriori reati in materia di stupefacenti e riciclaggio. L’indagine sui flussi economici, condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha preso in esame un significativo arco temporale, evidenziando una sproporzione tra i redditi dichiarati e le spese accertate del nucleo familiare del proposto. Questo ha portato a ritenere che il soggetto viva abitualmente con proventi dell’attività delittuosa.

Dettagli del sequestro

Il Tribunale di Palermo, accogliendo la proposta avanzata dal Questore, ha emesso un decreto di sequestro di beni riconducibili al cinquantenne. Questi beni comprendono un intero compendio aziendale, 18 veicoli, 5 terreni, un motore per imbarcazione e vari rapporti finanziari, per un valore complessivo di 600 mila euro.

