Un arresto con sequestro di droga e denaro, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Catania. Un giovane di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre consegnava dosi di marijuana in un parcheggio cittadino, nell’ambito delle attività di prevenzione al crimine disposte dalla Questura. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato di Nesima durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante una delle numerose azioni di controllo del territorio organizzate dalla Questura di Catania. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima erano impegnati in un servizio specifico per contrastare lo spaccio di droga, fenomeno particolarmente diffuso in alcune aree della città.

Durante una perlustrazione nella zona di San Giovanni Galermo, nei pressi dello svincolo della tangenziale, le volanti del Commissariato hanno notato il giovane, già conosciuto per precedenti legati agli stupefacenti. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo, insospettiti dal suo comportamento e dalla sua presenza in un’area spesso segnalata per episodi di spaccio.

Il tentativo di fuga e il fermo

Alla vista della pattuglia il 28enne ha cercato di allontanarsi rapidamente salendo a bordo di un’auto e mettendo in moto il veicolo. Tuttavia i poliziotti hanno anticipato le sue mosse, riuscendo a bloccarlo prima che potesse fuggire dal parcheggio. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire due bustine di marijuana nascoste nella felpa del giovane.

Successivamente gli agenti hanno esteso i controlli all’automobile. All’interno di uno zainetto sono state trovate 20 bustine di marijuana per un peso complessivo di 137 grammi. Nel portaoggetti dello sportello lato guida, il pusher aveva nascosto 200 euro in contanti, somma che, secondo gli accertamenti effettuati sul posto, sarebbe riconducibile all’attività di spaccio, dato che il giovane non risulta percettore di reddito.

L’arresto e le accuse

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro dagli agenti del Commissariato di Nesima. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

L’operazione si inserisce nel quadro delle continue attività di prevenzione e contrasto al crimine diffuso, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di droga, che interessa diverse aree della città. La Questura di Catania ha intensificato i controlli, soprattutto nei quartieri più sensibili, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e arginare il traffico di sostanze stupefacenti.

