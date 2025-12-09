Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e nove armi da fuoco sequestrate a Ragusa dove un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di numerose armi clandestine nascoste nella sua officina. L’intervento è stato reso possibile anche grazie al supporto di un’unità cinofila della Questura di Catania, che ha permesso di scoprire l‘arsenale occultato tra i rottami di autovetture. L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi da fuoco e ricettazione, oltre che per detenzione illegale di munizioni.

Operazione congiunta tra Squadra Mobile e Commissariato di Modica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra Mobile di Ragusa e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica. L’uomo arrestato, di 41 anni, era già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti penali. L’attività investigativa si è concentrata su un’officina gestita dall’indagato, dove si sospettava potessero essere custodite armi illegali.

Il ruolo decisivo dell’unità cinofila di Catania

Fondamentale per il buon esito dell’operazione è stato il contributo di una unità cinofila proveniente dalla Questura di Catania. Grazie al fiuto del cane poliziotto, gli agenti hanno potuto individuare le armi, che erano state abilmente nascoste in diversi punti dell’officina, tra i rottami di automobili e altri materiali.

Il sequestro dell’arsenale: nove armi e munizioni

Durante la perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate nove armi da fuoco, tutte con matricola abrasa. Nel dettaglio, il materiale sequestrato comprende: 1 fucile a canne mozze, 1 fucile a pompa, 1 doppietta, 1 fucile semiautomatico, 2 carabine, 1 pistola, 2 revolver e 87 cartucce di vario calibro. Le armi erano state occultate con cura, rendendo necessario un attento lavoro di ricerca da parte degli agenti e dell’unità cinofila.

Le accuse e l’arresto

Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale locale.

