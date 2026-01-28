Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

31 persone indagate e una vasta rete di pirateria audiovisiva smantellata: questo il risultato dell’operazione internazionale “Switch off” coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania. L’indagine, avviata un anno fa, ha portato alla luce un gruppo criminale transnazionale accusato di diffusione illecita di palinsesti televisivi, accesso abusivo a sistemi informatici, frode informatica, intestazione fittizia di beni e riciclaggio. L’operazione è stata condotta con il supporto di Eurojust, Europol, Interpol e le autorità giudiziarie di numerosi Paesi.

Un’indagine internazionale contro il cybercrime

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Switch off” ha rappresentato un importante sforzo congiunto tra le forze dell’ordine italiane e internazionali per contrastare il cybercrime e la pirateria audiovisiva.

L’attività investigativa è stata pianificata dalla Procura della Repubblica di Catania e realizzata con il coordinamento di Eurojust, in collaborazione con le autorità giudiziarie dei Paesi coinvolti, Europol e Interpol.

Il ruolo della Polizia Postale e delle agenzie europee

Il Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha avuto un ruolo centrale nel coordinamento operativo, affiancato dalla rete On (Operation network) finanziata dalla Commissione europea e guidata dalla Direzione investigativa antimafia.

Questo lavoro di squadra ha permesso di acquisire elementi di prova contro 31 componenti di un’organizzazione criminale transnazionale, responsabili di reati quali diffusione illecita di palinsesti televisivi, accesso abusivo a sistemi informatici, frode informatica, intestazione fittizia di beni e riciclaggio.

Smantellata una rete informatica illegale

L’indagine ha portato allo smantellamento di una complessa infrastruttura informatica che serviva illegalmente milioni di utenti in Italia e all’estero.

Attraverso un sofisticato sistema di Iptv illegali i membri dell’organizzazione captavano e rivendevano in modo fraudolento palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi. Le piattaforme colpite includevano Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount e Disney+.

Perquisizioni e sequestri in Italia e all’estero

Oltre cento operatori della Polizia postale hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 31 indagati in 11 città italiane e 14 obiettivi all’estero, con la collaborazione delle forze di polizia di Regno Unito, Spagna, Romania e Kosovo.

Provvedimenti sono stati eseguiti anche in Canada, India, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti grazie alla cooperazione delle autorità locali. L’operazione ha bloccato l’attività di un migliaio di rivenditori italiani e oscurato oltre 100mila utenti finali nel nostro Paese, oltre a milioni di utenti a livello globale.

Le origini dell’indagine e le tecniche investigative

L’indagine “Switch off” è stata avviata circa un anno fa grazie agli spunti investigativi raccolti durante la precedente operazione internazionale “Taken down“. Gli investigatori hanno analizzato una grande quantità di dati provenienti dai sequestri di dispositivi e apparecchiature, dal monitoraggio della rete e dall’analisi dei flussi, oltre che dalle informazioni ottenute da fonti aperte e sistemi di messaggistica.

Particolare attenzione è stata rivolta al tracciamento delle transazioni finanziarie, soprattutto quelle effettuate in criptovalute.

Strategie di anonimizzazione e frode fiscale

Gli indagati hanno adottato strategie avanzate per rendere difficile la tracciabilità dei proventi illeciti, tra cui l’investimento in criptovalute, l’intestazione fittizia di beni e la costituzione di società fittizie.

Queste operazioni avevano lo scopo di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei guadagni. Inoltre il gruppo si è reso responsabile di frode fiscale attraverso il regime delle transazioni intracomunitarie.

Un giro d’affari milionario e danni ai broadcaster

Le attività illecite dell’organizzazione hanno generato un giro d’affari di milioni di euro ogni mese, causando ingenti danni economici ai broadcaster, alle case cinematografiche e alle leghe sportive.

L’operazione ha rappresentato un duro colpo per il mercato nero della pirateria audiovisiva, tutelando i diritti delle piattaforme televisive e dei produttori di contenuti.

Sequestri e oscuramenti in Italia e Romania

In Italia sono state sequestrate tre piattaforme Iptv illegali, con l’apposizione di pannelli di sequestro ai siti vetrina e ai gruppi Telegram utilizzati per la vendita.

In Romania è stata individuata una delle principali Iptv mondiali, che distribuiva contenuti attraverso sei server situati in Romania e in uno Stato africano.

IPA