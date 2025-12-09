Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato ed evasione nella zona industriale di Avezzano nella serata dell’8 dicembre. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver scassinato la gettoniera di un autolavaggio e aver sottratto l’incasso della giornata. L’intervento è stato reso possibile grazie all’allarme scattato dal sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata dell’8 dicembre nella zona industriale di Avezzano. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Avezzano sono intervenuti prontamente dopo la segnalazione del proprietario dell’autolavaggio, che aveva notato il furto grazie al sistema di videosorveglianza installato presso la propria attività.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il ladro, armato di piccone, ha scassinato la gettoniera cambia soldi dell’autolavaggio, riuscendo ad asportare l’intero incasso della giornata. L’allarme collegato al sistema di videosorveglianza ha immediatamente avvertito il proprietario, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti, giunti sul posto, hanno effettuato un sopralluogo accurato, rinvenendo e sequestrando il piccone utilizzato per il furto. Analizzando le immagini registrate dalle telecamere, la polizia ha potuto ricostruire le fasi dell’azione criminosa e avviare subito le ricerche del responsabile, che nel frattempo si era dato alla fuga.

La cattura del sospettato

La ricerca dell’autore del furto è stata condotta con la collaborazione di un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri. Grazie alla tempestività dell’intervento e alla rapida analisi degli elementi raccolti, il sospettato è stato rintracciato a poca distanza dal luogo del reato. Decisivi per l’identificazione sono stati alcuni dettagli dell’abbigliamento: le scarpe e i calzini indossati dall’uomo fermato corrispondevano perfettamente a quelli visti nelle immagini di videosorveglianza, nonostante il tentativo del malvivente di cambiare abito subito dopo il furto.

L’identificazione e la perquisizione

Il presunto autore del furto è stato immediatamente controllato e identificato dagli agenti, risultando già noto alle forze dell’ordine per analoghi furti commessi in passato nella stessa Avezzano. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una somma in denaro e di gettoni dell’autolavaggio, corrispondenti al provento del furto appena perpetrato.

Gli sviluppi dell’indagine e l’arresto

Gli accertamenti di rito hanno permesso di verificare che il fermato era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per un analogo recente reato. Al termine delle procedure, l’uomo è stato nuovamente tratto in arresto per furto aggravato ed evasione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Avezzano.

