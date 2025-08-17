Aviano in allerta per rischio sabotaggi russi, rafforzate la sorveglianza alla base Usa: il giallo incendi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Aumentano le misure di sicurezza attorno alla base dell’aeronautica degli Stati Uniti ad Aviano. La sorveglianza sul sito Usaf è stata alzata dopo le informazioni che sarebbero arrivate dai servizi segreti su ipotetiche minacce di sabotaggi di matrice russa. Fonti interne hanno fatto sapere che il livello di allerta sulla struttura rimane invariato, ma la prefettura di Pordenone ha confermato l’alert specifico da parte dell’intelligence riferito a presunte attività incendiarie nella zona.

L’allerta ad Aviano

L’allerta sulla base friulana di Aviano si sarebbe alzata a Ferragosto, come dimostrato dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella mattina del 15, proprio in merito al dispiegamento di nuove forze e all’innalzamento della sorveglianza notturna.

Il prefetto di Pordenone Michele Lastella ha convocato il vertice recependo le informative dei Servizi, in forza di specifici alert internazionali attorno al sito Usaf. Per esigenze di sicurezza non sono stati però resi noti altri dettagli. La Questura locale ha parlato di attività preventiva, attraverso vigilanza 24 ore su 24 e controlli potenziati anche grazie alle unità specializzate nelle minacce terroristiche, già arrivate da altre province.

Il perimetro della base Usaf di Aviano

Alzate le misure di sicurezza

Si tratta di unità Uopi, squadre operative di supporto e droni in sorvolo, che si andranno ad aggiungere alle 12 unità specializzate delle squadre operative di supporto dei carabinieri e alle unità operative di primo intervento della polizia per situazioni critiche e scenari ad alto rischio, schierate da un paio di mesi dopo l’attacco Usa in Iran.

Secondo quanto riportato da Repubblica, fonti di Governo hanno confermato da circa due settimane le informative di intelligence su possibili minacce sulla base di Aviano, unica in Italia insieme a quella di Ghedi (Brescia) a ospitare armi nucleari tattiche degli Usa.

Il giallo sugli incendi

Il Corriere della Sera ha riferito di informazioni relative a rischi di sabotaggi di matrice russa, che non avrebbero trovato conferma da fonti governative, alimentati da incendi che si sarebbero registrati attorno al sito militare e della presenza di una presunta donna che avrebbe avuto il compito di scattare foto e realizzare filmati sulla struttura.

Notizie di incendi nei boschi della zona collinare nell’area non hanno però trovato riscontri nei registri dei vigili del Fuoco degli ultimi giorni. Dalla base Usaf fanno sapere che lo stato di allerta rimane il “Bravo Plus” delle scorse settimane.

“Il 31° Fighter Wing – hanno comunicato gli americani – al momento non ha ricevuto allerte specifiche. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità e le forze di polizia locali e siamo pronti a fornire tutto il supporto necessario richiesto per assicurare la tutela della sicurezza della comunità”.

In una nota congiunta con il 31st Fighter Wing Public Affairs Office, il Comando aeroporto Aviano si è limitato ad annunciare il ritorno alle attività addestrative, anche oltre le 22, dal 18 al 21 agosto.