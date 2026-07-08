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Un arresto e una denuncia ad Avola, dove un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la compagna è stata denunciata per lo stesso reato. L’intervento è avvenuto nella periferia della città, dove gli agenti hanno sequestrato 5 panetti di hashish, 8 grammi di cocaina e 1300 euro in contanti.

Operazione antidroga nella periferia di Avola

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti, coordinate dalla Questura di Siracusa e dai Commissariati della provincia. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura aretusea, insieme ai colleghi del Commissariato di Avola, hanno predisposto specifici servizi di controllo nelle aree periferiche della città, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i fenomeni legati allo spaccio di droga.

Il controllo e l’arresto

Durante uno di questi servizi, i poliziotti hanno fermato alcune autovetture in transito. Tra queste, l’attenzione degli agenti si è concentrata su una vettura condotta da un uomo di 35 anni, a bordo della quale viaggiavano anche la compagna e il figlio minorenne. Gli operatori hanno subito notato il nervosismo dell’uomo, che ha insospettito gli investigatori e li ha spinti a procedere con una perquisizione approfondita del veicolo.

Il sequestro della droga

L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta: all’interno dell’auto sono stati trovati 5 panetti di hashish, per un peso complessivo di 500 grammi, e un involucro contenente 8 grammi di cocaina. Oltre alle sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno rinvenuto anche 1300 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Denunciata la compagna dell’arrestato

Nello stesso contesto operativo, la compagna dell’uomo è stata denunciata per il medesimo reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza del figlio minorenne a bordo dell’auto ha reso ancora più delicata la situazione, sottolineando i rischi connessi alla presenza di minori in contesti legati allo spaccio di droga.

IPA