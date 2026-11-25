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Divieto di espatrio per un uomo di 45 anni indagato per presunto mercenariato in Ucraina. La misura cautelare è stata eseguita dalla Digos nella mattinata del 23 novembre 2026 nei confronti di un cittadino italiano residente in provincia di Monza e della Brianza: non potrà lasciare l’Italia senza l’autorizzazione del giudice.

Monza: 45enne indagato per presunto mercenariato in Ucraina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Monza ed è il risultato di un’attività investigativa avviata nel 2025 dalla Digos della Questura di Monza e della Brianza, sotto la direzione della Procura e con il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione. L’uomo è indagato per il reato previsto dall’articolo 3 della legge 12 maggio 1995, numero 210, in relazione alla presunta partecipazione, tra il 2023 e il 2025, al conflitto armato tra Russia e Ucraina. Secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe preso parte alle ostilità nelle fila di una formazione combattente non appartenente alle forze armate regolari delle parti coinvolte.

Dalle segnalazioni agli accertamenti

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti dopo aver acquisito e analizzato informazioni di fonte aperta che riferivano della presunta cattura di un cittadino italiano da parte delle forze militari russe, durante le operazioni belliche in territorio ucraino. Le successive verifiche, condotte per ricostruire gli spostamenti e le attività dell’uomo, hanno permesso di identificarlo e rintracciarlo nella sua abitazione in provincia di Monza e della Brianza. Gli accertamenti hanno inoltre stabilito che, contrariamente a quanto riportato inizialmente, non era stato catturato dalle forze russe.

Le indagini hanno comunque raccolto elementi indiziari sul suo presunto coinvolgimento in attività di mercenariato all’estero, in particolare in Ucraina, dove l’uomo si sarebbe recato in più occasioni.

Il materiale sequestrato e le armi ritirate

Durante una perquisizione sono stati sequestrati diversi oggetti ritenuti utili alle indagini: un elmetto balistico, una divisa mimetica e un giubbotto tattico con distintivi della Legione internazionale per la difesa dell’Ucraina, una ricetrasmittente, due coltelli tattici, un’ottica da osservazione e un componente per arma da fuoco. Sono stati acquisiti anche attestati relativi a corsi di formazione e qualifiche di carattere militare.

In via cautelativa sono state inoltre ritirate le armi legalmente detenute dall’indagato: cinque fucili, quattro pistole e diverse munizioni. La misura ha riguardato anche il relativo titolo di porto d’armi.

La prevenzione della partecipazione ai conflitti esteri

La Polizia di Stato ha ricondotto l’operazione all’attività di monitoraggio e prevenzione svolta dalla Digos sul territorio, con il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione. L’azione è finalizzata a individuare e contrastare fenomeni di estremismo e la partecipazione di cittadini italiani a conflitti armati all’estero, anche in considerazione dei possibili riflessi sulla sicurezza nazionale.